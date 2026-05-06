Antalya'da firma deposunda yangın çıktı!

Antalya’nın Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi Altınoluk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir sentetik çim ve izolasyon firmasına ait depoda sabah saatlerinde alevler yükseldi. Saat 10.00 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilerek yangına müdahale başlatıldı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sürerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

YANGIN 1,5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın nedeniyle geri dönüşüm fabrikasında ve yanında bulunan bir serada hasar meydana geldi.

Depo içerisindeki bir aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin çalışması devam ediyor. (DHA)