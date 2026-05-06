Havalimanlarında yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerini dijitalleştiren Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'ni 4 Mayıs itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında devreye alarak kağıtsız işlem dönemini başlattı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerini modernize etmek ve hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi’ni (HGBS) tüm Türkiye’de devreye aldı. Bakanlık, 4 Mayıs itibarıyla uluslararası uçuş trafiğine açık olan tüm havalimanlarında bu dijital altyapıya geçildiğini duyurdu.

KAĞITSIZ İŞLEM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni sistemle birlikte, hava yolu taşımacılığında kullanılan Beyan Formu ve bu forma eklenen tüm belgeler artık gümrük idarelerine tamamen elektronik ortamda iletilecek. Bu dönüşüm sayesinde gümrük süreçleri, fiziksel evrak takibinden kurtularak tam dijital bir yapıya kavuşmuş oldu.

SİSTEMİN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, HGBS’nin sektöre sağlayacağı temel katkılar şu şekilde sıralandı:

Tüm süreçlerin dijitalleşmesiyle kağıt kullanımı sona erecek, manuel işlem yükü azaltılarak işlemlerin çok daha kısa sürede tamamlanması sağlanacak, tüm havalimanlarında standart ve tek tip bir gümrükleme süreci işletilecek ve elektronik ortamda yapılan iletimler sayesinde veri kalitesi artırılırken güvenlik standartları da en üst seviyeye taşınacak. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

