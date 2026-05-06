Vize engeli tarihe karışıyor: Kritik anlaşma masada

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir askıda kalan diplomatik mekanizmalar yeniden hız kazanırken, Ankara’da yapılacak üst düzey toplantının en dikkat çekici başlığı vize muafiyeti olacak. İki ülke, diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahiplerine karşılıklı vizesiz seyahatin önünü açabilecek kritik bir anlaşmayı masaya koyuyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, son yıllarda yaşanan diplomatik gerilimlerin ardından yeniden ivme kazanırken, gözler bugün Ankara’da yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud’un eş başkanlık edeceği Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısında, ikili ilişkilerin geleceğini şekillendirecek önemli başlıklar ele alınacak.

2016’da kurulan ve ilk toplantısını 2017’de Ankara’da gerçekleştiren konsey, 2018’de yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası uzun süre askıya alınmıştı. İlişkiler, 2021 sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden canlanmış ve 2025 yılında Riyad’da yapılan ikinci toplantıyla resmî zemine taşınmıştı.

GÜNDEMDE VİZE MUAFİYETİ VAR

Bugünkü buluşmada ise yalnızca siyasi ve ekonomik iş birliği değil, özellikle seyahat özgürlüğünü doğrudan etkileyecek bir adım öne çıktı. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, diplomatik pasaportlar ve hususi (yeşil) pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalanacağı öne sürüldü.

Bu düzenleme hayata geçerse, Türk kamu görevlileri, belirli devlet çalışanları ve ihracatçılar ile aileleri Suudi Arabistan’a vizesiz seyahat edebilecek. Suudi vatandaşları ise mevcut durumda Türkiye’ye zaten vizesiz giriş yapabiliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA İŞ BİRLİKLERİ ARTIYOR

Toplantıda ayrıca iki ülke arasında oluşturulan beş ayrı komite kapsamında siyasi, güvenlik, kültür, turizm, eğitim ve yatırım alanlarındaki iş birliği dosyalarının da masaya yatırılması bekleniyor.

Uzmanlara göre, özellikle vize muafiyeti adımı, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde “sembolik normalleşmenin ötesine geçen somut entegrasyon” olarak değerlendirilirken yeni ekonomik-siyasi açılımların da önünü açabilir.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

