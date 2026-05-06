Pekin'de kritik Hürmüz zirvesi: Arakçi Çinli mevkidaşıyla bir araya geldi

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir diplomasi hamlesi geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin’in başkenti Pekin’de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelerek kritik başlıkları masaya yatırdı.

Ziyaret, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri ve siyasi baskılarının arttığı bir dönemde gerçekleşirken, aynı zamanda Arakçi’nin çatışma sonrası Çin’e yaptığı ilk resmi temas olmasıyla da öne çıktı.

İRAN-ÇİN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Bölgedeki gerilim, küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açarken özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişeler dünya çapında petrol arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlara göre, boğazdaki olası bir kısıtlama en çok Çin’in enerji ithalatını etkileyebilecek senaryolar arasında yer alıyor.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arakçi, Çin’i “stratejik ve güvenilir bir ortak” olarak tanımladı ve iki ülke arasındaki iş birliğinin mevcut koşullar altında daha da derinleşeceğini vurguladı. İranlı bakan ayrıca, ABD ile “adil ve kapsamlı” bir anlaşma zemininin hâlâ mümkün olduğunu dile getirdi.

ANA GÜNDEM HÜRMÜZ BOĞAZI

Çin tarafı ise görüşmede, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji akışının kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurguladı. Pekin yönetimi, uluslararası çağrıların dikkate alınarak boğazdaki kısıtlamaların kaldırılmasını desteklediğini bildirdi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, İran üzerindeki baskıların azaltılması için Çin’in diplomatik rolünü artırması yönündeki çağrısı da gündemdeki yerini koruyor.

ÇİN ILIMLI BİR YAKLAŞIM BENİMSİYOR

Analistler, Çin’in son dönemde Ortadoğu merkezli krizlerde daha görünür bir diplomatik aktör haline geldiğine dikkat çekti. Pekin’in, hem Washington ile planlanan üst düzey temasların zarar görmemesi hem de enerji akışının güvence altına alınması için daha temkinli bir söylem benimsediği ifade edildi.

Küresel enerji verilerine göre İran petrolünün büyük bölümü Çin’e ulaşıyor. Bu durum, Pekin’i hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan sürecin en kritik aktörlerinden biri haline getiriyor.