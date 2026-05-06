Eski First Lady'yi yargılayan yargıç ölü bulundu! Cebinden not çıktı

Güney Kore’de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un eşi Kim Keon Hee hakkında yürütülen yolsuzluk suçlamalarına ilişkin temyiz davasına bakan yargıç Shin Jong-o, mahkeme yerleşkesinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde yargıcın cebinden özür ifadeleri içeren bir not çıktığı öğrenildi.

Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap'a göre, polis ihbar üzerine Seul Yüksek Mahkemesi yerleşkesine gitti.

MAHKEME YERLEŞKESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Polis yerleşkede, görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'nin yolsuzluk suçlamaları kapsamında görülen temyiz davasına başkanlık eden yargıç Shin Jong-o'in cansız bedenini buldu.

YARGIÇIN CEBİNDEN ÖZÜR NOTU ÇIKTI

Yargıcın cebinde özür ifadeleri içeren bir not bulunduğunu belirten yetkililer, Shin’in yüksekten düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

Yetkililer, olayda cinayet şüphesi bulunmadığını, ölüm nedeninin netleştirilmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Nisan ayı sonunda, eski Devlet Başkanı Yoon’un eşi Kim hakkında lüks hediyeler karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasına ilişkin temyiz süreci başlatılmıştı.

Seul Yüksek Mahkemesi ise Kim’i hisse senedi fiyat manipülasyonundan kısmen suçlu, rüşvet suçlamasından ise tamamen suçlu bularak, önceki 1 yıl 8 aylık hapis cezasını 4 yıla yükseltmişti.

AĞUSTOS 2025'TE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet başta olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025’te gözaltına alınmıştı.

Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Özel savcılık, Aralık 2025'te Kim'in kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu kapsamda, toplam 370 milyon won (259 bin dolar) değerinde hediyeler aldığını ifade etmişti. (AA)

