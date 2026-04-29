Güney Kore'de sıkıyönetimin bedeli ağır oldu! Eski Başkan Yoon'a bir ceza daha

Güney Kore'de sıkıyönetimin bedeli ağır oldu! Eski Başkan Yoon'a bir ceza daha
Güney Kore’de demokrasi krizine yol açan 2024’teki kısa süreli sıkıyönetim girişimi sonrası eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında çarpıcı bir karar çıktı. Temyiz mahkemesi, Yoon’u “adaleti engelleme” ve kabine sürecini baypas etme suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırırken, daha önce verilen müebbet cezanın üzerine yeni ağır hükümler eklenmiş oldu.

Güney Kore Yüksek Temyiz Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında ülkeyi sarsan sıkıyönetim krizine ilişkin davada kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Yoon’u görevini kötüye kullanmak, adaleti engellemek ve anayasal süreci ihlal etmekten 7 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Kararda, Yoon’un Aralık 2024’te sıkıyönetim ilan etmeden önce yasal olarak zorunlu olan tam kabine toplantısını kasıtlı olarak atladığı, süreci örtbas etmek için sahte belgeler düzenlediği ve kolluk kuvvetlerine karşı “özel bir ordu gibi” güvenlik güçlerini harekete geçirdiği ifade edildi.

ANAYASA İHLAL EDİLDİ

Mahkeme ayrıca, yalnızca seçilmiş bazı bakanların davet edilerek resmi bir kabine toplantısı görüntüsü oluşturulduğunu, diğer bakanların ise bilgilendirilmediğini belirterek bunun anayasal sürecin açık ihlali olduğuna hükmetti.

Söz konusu sıkıyönetim kararı, Güney Kore’de siyasi sistemi felce uğratmış, finans piyasalarında dalgalanmaya yol açmış ve uluslararası diplomatik ilişkilerde ciddi belirsizlik yaratmıştı. Kriz, ancak muhalefet lideri Lee Jae Myung’in erken seçimleri kazanmasıyla yatışmıştı.

MÜEBBETE EK CEZA

Yoon, Aralık 2024’te görevden azledilmiş, 2025’te resmen görevden alınmış ve ardından hakkında açılan soruşturmalarda defalarca gözaltına alınmıştı. Son karar, Yoon’un halihazırda aldığı müebbet hapis cezasına ek olarak geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

