Kim Jong Un sınır tanımıyor! İntihar eden askerleri yere göğe sığdıramadı!

Kuzey Kore yönetimi, Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde hayatını kaybeden askerleri için düzenlenen törende dikkat çekici mesajlar verdi. Törene katılan lider Kim Jong Un, savaş sırasında esir düşmemek adına kendi yaşamlarına son verdikleri öne sürülen askerleri ilk kez açık şekilde övdü.

Devlet medyasına yansıyan açıklamalarda Kim, cephede hayatını kaybedenlerin yanı sıra, “onurlarını korumak adına kendilerini feda edenlerin” de aynı şekilde kahraman olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Bu sözler, Kuzey Kore’nin savaş doktrini ve askerlerine yüklediği ideolojik sorumluluklara dair çarpıcı bir örnek olarak değerlendirildi.

KENDİLERİNİ PATLATTILAR

İstihbarat kaynakları ve bölgeden gelen raporlar, Kuzey Kore askerlerinin esir alınma ihtimaline karşı son derece sert yöntemlere başvurduğunu öne sürüyor. Bu yöntemler arasında kendini patlatma gibi uç eylemlerin de bulunduğu iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmasa da, açıklamalar uluslararası çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Kim Jong Un konuşmasında yalnızca hayatını kaybedenleri değil, hayatta kalan askerleri de gündeme getirdi. Yaralanan askerlerin fiziksel acıdan çok görevlerini tamamlayamamış olmanın yükünü hissettiklerini söyleyen Kim, bu kişileri de “sadık ve vatansever” olarak tanımladı.

RUSYA'DAN EKONOMİK DESTEK

Öte yandan, Güney Kore kaynaklarına göre Pyongyang yönetimi, Moskova’ya sağladığı askeri destek karşılığında ekonomik yardım ve ileri düzey askeri teknoloji elde etti. Bu iş birliğinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha da derinleştirdiği belirtildi.

Uzmanlar, açıklamaların sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıdığı görüşünde. Özellikle savaşın psikolojik boyutuna işaret eden bu söylemler, Kuzey Kore’nin askerlerine yönelik yaklaşımını ve müttefikleriyle kurduğu ilişkilerin niteliğini gözler önüne serdi.