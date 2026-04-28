Kuzey Kore'de sınırlar kapandı, idamlar patladı!

Güney Kore’de faaliyet gösteren Geçiş Adalet Çalışma Grubu (TJWG) tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, Kuzey Kore’nin idam uygulamalarına dair uluslararası kamuoyunda yeniden endişe yarattı.

Raporda, 2011 ile 2024 yılları arasında ülkede gerçekleşen ölüm cezalarının, Kuzey Kore’den kaçmayı başaran tanıkların ifadeleri ile ülke içinden sızdırılan bilgiler ve gazeteci raporları üzerinden analiz edildiği ifade edildi.

COVİD SALGININDAN SONRA ZİRVE

Çalışmada, Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kore’ye yönelik artan ilgisi ve uluslararası baskının etkisiyle 2015–2019 yılları arasında idam vakalarında belirli bir düşüş eğilimi görüldüğü aktarıldı. Ancak bu eğilimin uzun sürmediği, özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte ülkenin sınırlarını tamamen kapatmasının ardından tabloyun keskin biçimde değiştiği vurgulandı.

Rapora göre, son beş yıllık dönemde idam ve ölüm cezalarında yüzde 116,7 oranında artış kaydedildi. Uzmanlar, bu artışın yalnızca hukuki süreçlerle değil, aynı zamanda rejimin iç güvenlik politikalarının sertleşmesiyle de bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

İDDİALAR YALANLANIYOR

Kuzey Kore yönetimi ise genellikle bu tür iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmıyor ve uluslararası raporları reddediyor.

TJWG’nin çalışması, ülkenin kapalı yapısı nedeniyle doğrulama zorluklarına dikkat çekse de, elde edilen verilerin “ciddi bir eğilime işaret ettiği” ifade edildi.