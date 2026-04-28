Kuzey Kore'de sınırlar kapandı, idamlar patladı!

Yayınlanma:
Güney Kore merkezli bir sivil toplum kuruluşunun hazırladığı yeni rapor, Kuzey Kore’de son yıllarda uygulanan ölüm cezalarına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. 2011–2024 dönemini kapsayan incelemeye göre, özellikle pandemi sonrası dönemde idamların belirgin biçimde arttığı ve son beş yılda ciddi bir yükseliş yaşandığı belirtiliyor.

Güney Kore’de faaliyet gösteren Geçiş Adalet Çalışma Grubu (TJWG) tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, Kuzey Kore’nin idam uygulamalarına dair uluslararası kamuoyunda yeniden endişe yarattı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği zırhlı araçlar Kuzey Kore'de müzelik olduTürkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği zırhlı araçlar Kuzey Kore'de müzelik oldu

Raporda, 2011 ile 2024 yılları arasında ülkede gerçekleşen ölüm cezalarının, Kuzey Kore’den kaçmayı başaran tanıkların ifadeleri ile ülke içinden sızdırılan bilgiler ve gazeteci raporları üzerinden analiz edildiği ifade edildi.

COVİD SALGININDAN SONRA ZİRVE

Çalışmada, Birleşmiş Milletler’in Kuzey Kore’ye yönelik artan ilgisi ve uluslararası baskının etkisiyle 2015–2019 yılları arasında idam vakalarında belirli bir düşüş eğilimi görüldüğü aktarıldı. Ancak bu eğilimin uzun sürmediği, özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte ülkenin sınırlarını tamamen kapatmasının ardından tabloyun keskin biçimde değiştiği vurgulandı.

Rapora göre, son beş yıllık dönemde idam ve ölüm cezalarında yüzde 116,7 oranında artış kaydedildi. Uzmanlar, bu artışın yalnızca hukuki süreçlerle değil, aynı zamanda rejimin iç güvenlik politikalarının sertleşmesiyle de bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

İDDİALAR YALANLANIYOR

Kuzey Kore yönetimi ise genellikle bu tür iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmıyor ve uluslararası raporları reddediyor.

TJWG’nin çalışması, ülkenin kapalı yapısı nedeniyle doğrulama zorluklarına dikkat çekse de, elde edilen verilerin “ciddi bir eğilime işaret ettiği” ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Dünya
Kreşte dehşet zinciri! Ağlamasın diye bağlanan onlarca çocuk istismara uğramış
Kreşte dehşet zinciri! Ağlamasın diye bağlanan onlarca çocuk istismara uğramış
Boko Haram futbol sahasını kana buladı! Saldırıda onlarca can kaybı
Boko Haram futbol sahasını kana buladı! Saldırıda onlarca can kaybı