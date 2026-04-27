Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği zırhlı araçlar Kuzey Kore'de müzelik oldu

Kuzey Kore, 26 Nisan 2026’da açılışını gerçekleştirdiği “Yabancı Askerî Operasyonlar Anı Müzesi” ile Ukrayna sahasından ele geçirilen savaş araçlarını kamuoyuna sundu. Müzede, Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen Türk savunma sanayii ürünlerinin yer alması dikkat çekti.

Kuzey Kore'de, Rusya ile devam eden savaş sırasında Ukrayna ordusundan ele geçirilen harp araçlarının sergilendiği "Yabancı Askeri Operasyonlar Anı Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un; sergilenen sistemleri yerinde incelediği, farklı ülkelere ait zırhlı platformlara ilgi gösterdiği ve teknik detaylar hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ KUZEY KORE'DE MÜZELİK OLDU

SavunmaSanayiST'de yer alan habere göre; Kuzey Kore'nin "askeri ganimet" sergisinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya gönderdiği yerli üretim KİRPİ-I ve KİRPİ-II zırhlı araçlar da yer aldı.

Ayrıca Alman Leopard 2A4 Ana Muharebe Tankı, Fransız AMX-10RC Zırhlı Keşif Aracı ve Amerikan M1 Abrams Ana Muharebe Tankı da Kuzey Kore’ye getirilen zırhlı kara platformları arasında yer aldı.

Kuzey Kore’nin Ukrayna savaşına verdiği destek, 2024 yılından itibaren hem doğrudan asker göndererek hem de dolaylı yollarla belirgin bir şekilde arttı.

Rusya’nın Kursk bölgesine yerleştirilen Kuzey Kore birliklerinin yanı sıra, savaş alanında ele geçirilen askerî araç ve gereçlerin müzede sergilenmesi; hem bir gövde gösterisi hem de stratejik bir algı yönetimi olarak görülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

