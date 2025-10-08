KAAN ve F-16 olmuyor: İktidar çözümü ikinci elde buldu Katar'dan Eurofighter alınacak

İngiliz The Middle East Eye'ın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Türkiye, Katar ile ikinci el Eurofighter Typhoon jetleri satın almak için görüşüyor.

Habere göre Ankara, hızla eskidiği belirtilen F-16 filosunun yerine, yerli üretim beşinci nesil KAAN uçağı 2030'ların başında hizmete girene kadar boşluğu doldurmak için alternatif seçenek arayışı kapsamında Katar’a yöneldi.

Katar Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter Typhoon

Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti gündeminde olan, F-16 satın alımı ve KAAN için yaptırım kapsamında olan F-110 motorları sorunlarının Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeye karşın çözülememesinin ardından geldi.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMA OLMADI

Temmuz ayında Türkiye, İngiltere'den 40 adet Eurofighter jeti satın almak için bir ön mutabakat zaptı imzaladı. Ancak Ankara, İngiltere'nin ilk teklifini çok pahalı bulduğu için fiyat ve nihai şartlar üzerindeki müzakereler halen devam ediyor. Anlaşma gerçekleşse bile, teslimatlar birkaç yıl sürebilir, ancak Türkiye'nin yeni uçaklara ihtiyacının acil olduğu kaydediliyor.

KATAR'LA ANLAŞMA YAKIN İDDİASI

Buna karşılık Katar, halihazırda 24 adet Eurofighter Typhoon uçağı işletmekte olduğundan daha hızlı bir çözüm sunabileceği değerlendiriliyor.

Konuya yakın bölgesel kaynaklar, müzakereler halen devam etmekte olsa da Türkiye ile Katar arasında bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.

BAKAN GÜLER KATAR'DAYDI

Katarlı bir kaynak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Ziya Cemal Kadıoğlu'nun jetlerin olası satın alımını görüşmek üzere salı günü Doha'da olduğunu doğruladı.

MSB ise Güler'in aynı gün Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Saoud bin Abdulrahman Al Thani ile görüştüğünü ayrı bir açıklamada duyurdu.

Satışın gerçekleşmesi için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'nın da dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumunun onayı gerekiyor.

AVRUPA DESTEKLEDİ

Bölgesel kaynaklar konsorsiyumun anlaşmayı desteklediğini ve Türkiye'yi, daha sonra gelişmiş radar sistemleriyle donatılmış [Eurofighter] Tranche 4 jetlerinin yükseltilmesi ve ilave uçak satın alınması için potansiyel bir alıcı olarak gördüğünü söyledi.

MSB, Güler'in Katarlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

F-35 DURUMU EKSİKLİK YARATTI

Türkiye'nin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından 2019 yılında ABD'nin F-35 programından çıkarılması, analistlere göre Ankara'yı modern savaş uçaklarında ciddi bir eksiklikle karşı karşıya bıraktı.

Türk Hava Kuvvetleri, F-16, Eurofighter ve hatta F-35 dahil olmak üzere mevcut tüm uçakları satın almaya istekli olduğunu belirtirken, Türkiye'nin savunma tedarik kurumundaki ve yerli savunma sanayisindeki önemli isimler, Ankara'nın daha seçici olması gerektiğini savunuyor.

Bu görüşün savunucuları, Türkiye'nin Kaan'ın hizmete girmesinden önce maliyetli “geçici” alımlara yatırım yapmak yerine, mevcut F-16 filosunu yeni gelişen yerli teknolojilerle modernize etmeye odaklanması gerektiğini savunuyor.

KAAN TESLİMATI 2030'DA BEKLENİYOR

KAAN'ı üreten savunma konsorsiyumu, ilk jetleri 2028 sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyor, ancak birçok analist teslimatların ancak 2030 civarında başlayabileceğine inanıyor.