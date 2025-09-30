MİT Başkanı Kalın Katar'a gitti: Türkiye Hamas toplantısına katılacak denmişti

Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın Katar'a gitti. Gelişme Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze planına ilişkin Hamas'la yapılacak arabuluculuk toplantısına katılacağının duyurulmasının ardından geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İbrahim Kalın, Gazze için arabuluculuk görüşmelerine katılmak üzere Katar'a gitti.

Kalın'ın ziyaretinin açıklanmasından kısa süre önce Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı 20 maddelik barış planına ilişkin arabuluculuk heyetinin Hamas ile yapacağı görüşmeye Türkiye'nin de katılacağını duyurmuştu.

KATAR TÜRKİYE'NİN KATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majid al-Ansari, Türkiye ve Katar dahil 8 ülkenin desteklediğini açıkladığı Gazze'de 20 maddelik barış planına ilişkin görüşmeler hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme konusunda ABD'nin gösterdiği kararlılığı büyük takdirle karşılıyoruz. Amacımız savaşı sona erdirmek ve Gazze'deki açlığı ortadan kaldırmaktır. İlk günden itibaren savaşı sona erdirmek, yardım sağlamak ve gerginliğin tırmanmasını durdurmak için çalışmaya karar verdik. Hamas'ın müzakere heyeti Amerikan planını inceleyeceğine söz verdi, ancak bir yanıt vermek için henüz çok erken."

Açıklamanın ardından bildirilen Katar ziyareti Türkiye'yi temsilen gönderilen delegasyona MİT Başkanı Kalın'ın başkanlık edeceğini göstermiş oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

