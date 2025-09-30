60 binden fazla sivilin İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde katledilmesinin ardından dün Trump ile Netanyahu arasında yapılan görüşmeden savaşı bitirmek için yeni bir yol dünyaya duyuruldu.

HAMAS'ın hiçbir şekilde Gazze yönetiminde olmayacağı bir komite tarafından yönetilmesi ve Gazze'nin silahlardan tamamen arınması, buna karşılık olarak İsrail ordusunun kademeli olarak Gazze'den çekileceği açıklamasına Türkiye'nin de arasında olduğu birçok ülke tarafından destek verildi.

Trump dünkü açıklamasında arabuluculuk toplantılarının devam edeceğini ifade etmişti. Katar'da devam eden toplantılara Türkiye'nin de katılacağı açıklandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye bugün Gazze için arabulucu ülkeler toplantısına katılacak" ifadeleri kullanıldı.

