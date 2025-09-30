Netanyahu Beyaz Saray’dan çıkar çıkmaz itiraf etti: Planda Filistin yok Gazze’den çekilmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump ile dün Beyaz Saray’da görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, 20 maddelik planı kabul ettiklerini duyurur duyurmaz sosyal medya hesabından İbranice bir video paylaştı. Netanyahu burada, planla çelişkili olarak İsrail’in Gazze Şeridi’nin çoğundan çekilmeyeceğini ancak rehinelerin tamamını geri alacağını "Buna kim inanırdı" diyerek açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ve Gazze için “20 maddelik planı” sözde kabul etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda anlaşma maddeleriyle çelişkili ifadeler kullandı.

netanyahu-trump-gorusmesi-1.jpg
ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü

Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyorHamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

‘İSRAİL GAZZE ŞERİDİ’NDE KALACAK’

Netanyahu İsrail’in Gazze Şeridi’nin çoğundan çekilmeyeceğini ve Filistin Devleti’nin kurulmayacağını söyledi.

“Hamas'ın bizi izole etmesi yerine, biz durumu tersine çevirdik ve onu izole ettik. Şimdi tüm dünya, Hamas'a belirlediğimiz koşulları kabul etmesi için baskı yapıyor. Buna göre tüm rehineler serbest kalacak ve IDF'nin [İsrail ordusu] Gazze Şeridi'nin çoğunda kalacak. Buna kim inanırdı. Sonuçta herkes “Hamas'ın taleplerini kabul etmelisiniz herkes geri çekilmeli, Hamas Gazze Şeridi’ni tekrar inşa edebilir” diyordu.

‘FİLİSTİN DEVLETİNİ ASLA KABUL ETMEDİK’

Bu yüzden her açıdan kusursuz bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Filistin devletini asla kabul etmedik, anlaşmada yazılı olarak yok ama Filistin devletini asla kabul etmememiz gerektiğini söyledik. Başkan Trump ise bu talebi anladığını söyledi.”

img-8076.png
Beyaz Saray tarafından paylaşılan, 20 maddelik plan kapsamında İsrail ordusunun kademeli olarak çekilmesinin öngörüldüğü sınırların gösterildiği harita. Bu kapsamda taralı alan "güvenlik tampon bölgesi" olarak tanımlanıyor.

ANLAŞMA OLMAZSA ABD SOYKIRIMA “TAM DESTEK” VERECEK

Hamas’ın şartları kabul etmemesi halinde ABD Başkanı Trump’ın İsrail’in soykırımını sürdürmesine “tam destek” vermeyi vadettiğini de söyleyen Netanyahu şöyle konuştu:

“Filistin devletine şiddetle karşı çıkmamız gerektiğini söyledik. Başkan Trump, Hamas'ın reddetmesi halinde İsrail'e askeri operasyonu tamamlaması ve Hamas'ı ortadan kaldırması için tam destek vereceğini ekledi.”

İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor!İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor!

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİNİ HATIRLATTI

İsrail Başbakanı, Trump’ın en son BM Genel Kurulu’nda olmak üzere Filistin Devleti’ni tanıyan Batı ülkelerini de defalarca eleştirdiğini hatırlattı.

