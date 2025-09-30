İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor!

İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor!
Yayınlanma:
İsrail ordusundan üst düzey bir kaynak İran’a yönelik yeni bir saldırı için hazırlık yapıldığını doğruladı. Yetkili, bunun Orta Doğu için öngörülen senaryolar dahilinde olduğunu söyledi. İran devlet televizyonunda konuşan eski bir ordu komutanı ise “İsrail saldırırsa ABD ile savaşa gireceğiz” demişti.

İsrail merkezli gazete Maariv’in İsrail ordusu kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tel Aviv yönetimi, İran’a yönelik başka bir saldırı gerçekleştirmek de dahil olmak üzere bölgedeki çeşitli senaryolara hazırlık yapıyor.

Bu kapsamda gazeteye konuşan üst düzey bir ordu yetkilisi “İsrail, İran'a karşı bir başka saldırı olasılığı da dahil olmak üzere çeşitli senaryolara hazırlık yapıyor” dedi.

‘İRAN’A KARŞI YENİDEN HAREKETE GEÇEBİLİRİZ’

Çeşitli olasılıklar üzerine hazırlık yapıldığını tekrar vurgulayan yetkili, Orta Doğu’da olup bitenlere bakılınca İsrail’in İran’a yeniden saldırması gerekebileceğini söyledi.

“Orta Doğu ve İran'da olup bitenleri izliyor ve çeşitli senaryolar ve seçenekler için hazırlık yapıyoruz; bunlardan biri, İran'a karşı yeniden harekete geçmemiz gerekebileceği. İran, IDF'den ağır bir darbe aldı. Uğradığı zararın boyutunu çok iyi biliyor. Zararın anlamını ve İsrail'in kapasitesini anlıyor.”

13-haziranda-irana-saldirmak-icin-hazirlik-yapan-israil-jetleri.jpeg
Haziran ayında başlayan "12 Gün Savaşı" sırasında İran'a saldırmaya hazırlanan İsrail jetleri

GAZZE AÇIKLAMASI

Anlaşma için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da görüşmesi bağlamında Gazze’deki soykırım hakkında değerlendirme yapan yetkili şöyle konuştu:

“Çatışmayı durdurmak ve 48 rehinenin geri dönmesini sağlamak için en iyi koşulların sağlanacağı bir ortam yaratmak ve İsrail'in taleplerini karşılayan güvenlik düzenlemeleri yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İsrail'in güvenliğini korumak için birçok cephede yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyorHamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

İRAN ABD’YLE SAVAŞIRIZ DEMİŞTİ

İran devlet televizyonunda, eski İslam Devrim Muhafızları Komutanı Mohsen Rızai, İsrail ve ABD hakkında bir açıklama yaptı. Rızai, İsrail’in saldırması halinde İran’ın ABD ile savaşa gireceğini söyledi.

Rusya ve İran arasında nükleer anlaşma açıklandıRusya ve İran arasında nükleer anlaşma açıklandı

‘İSRAİL’DEN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAZ’

Rızai, İsrail'in İran'a bir saldırı daha düzenlemesi halinde İran'ın ABD ile savaşa gireceği uyarısında bulunarak, Tahran'ın İsrail'e hazırlık veya konumunu güçlendirme zamanı kazandıracak Batı ülkeleriyle müzakereleri kabul etmeyeceğini belirtti.

“Savaş iki ay sürerse, bugün İsrail'den geriye hiçbir şey kalmaz. İsrailliler İran'a karşı askeri şanslarını tekrar denemek istiyorlar. Eğer bu olursa, tüm güçlerimizi kullanacağız, kırmızı çizgilerimizi değiştireceğiz ve şu anda söylemem doğru olmayan şeyler olacak.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

