Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

Yayınlanma:
Hamas yetkililer "Yayımlanan maddeler, Filistin halkının haklarını güvence altına almaktan çok, İsrail’in bakış açısını yansıtıyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki görüşmesi sona erdi. Görüşme devam ederken Beyaz Saray Trump'ın 20 maddelik Gazze barış planını açıkladı.

Ardından iki lider basın toplantısı düzenledi. Trump, Netanyahu'nun anlaşmayı onayladığını duyurdu. Ancak anlaşmada en önemli şart Hamas'ın tamamen silahsızlanması. Bunun üzerine gözler Hamas'tan gelecek açıklamaya çevrildi.

Al Jazeera’ye konuşan Hamas’ın üst düzey isimlerinden Mahmud Mardavi, kendilerine henüz yazılı bir planın ulaşmadığını belirtti. Mardavi, “Şu ana kadar Trump’ın açıkladığı metin bize resmi olarak iletilmiş değil” dedi.
Mardavi, basına yansıyan plan maddelerinin Hamas’ın beklentilerinden çok İsrail’in taleplerine yakın olduğunu da vurguladı. “Yayımlanan maddeler, Filistin halkının haklarını güvence altına almaktan çok, İsrail’in bakış açısını yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

