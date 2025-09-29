Trump ve Netanyahu görüşmesinden ateşkes çıkacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da 2 yıldır süren Gazze'deki saldırılara ilişkin bir görüşme gerçekleştiriyor. Netanyahu'nun Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana Beyaz Saray'a yaptığı dördüncü ziyaret.

İki liderin Gazze ateşkesi ve rehine anlaşması konularını görüşmesi bekleniyor. Görüşmede Washington Post'un sızdırdığı 21 maddelik tasarının gündem olması bekleniyor.

Başkan Trump, görüşme öncesi kendisine yöneltilen "Gazze'de barış olacak mı?" sorusuna "Gazze'de barış olacak çok eminim" şeklinde yanıt vermişti.

İşte Gazze için ABD'nin 21 maddelik planı!

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyareti öncesinde bugün erken saatlerde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile görüştü. Saraya yakın iki kaynağa göre, Trump ve Netanyahu arasındaki kritik görüşme öncesinde Katarlı bir danışman da Beyaz Saray'ı ziyaret etti.

Katar, Gazze'de ateşkes sağlanmasında kritik bir rol oynuyor ancak İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı düzenlemesi ile Katar'ın pozisyonu da İsrail ile ilişkileri de darbe aldı.