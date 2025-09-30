Bakanlardan Trump’ın Gazze ateşkes planına ortak açıklama

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald J. Trump’ın açıkladığı ateşkes planına destek verdi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlar konuya ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabaları desteklediklerini ve ABD’nin barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güvendikleri belirtildi.

"ABD İLE DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Açıklamada, bölgedeki barışın sağlanmasında ABD ile sürdürülen iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Bakanlar, anlaşmanın tamamlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde, ABD ile diğer ilgili taraflarla yapıcı bir diyalog ve iş birliğine açık olduklarını belirtti.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEMELİNDE"

Ortak taahhütlerin de teyit edildiği açıklamada, ateşkes planının; Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Filistinlilerin yerinden edilmemesi, rehinelerin serbest bırakılması, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması, İsrail’in tam geri çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve Batı Şeria ile entegrasyonunu kapsayan iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolu öngördüğü kaydedildi.

Bakanlar, bu unsurların bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.