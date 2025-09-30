Bakanlardan Trump’ın Gazze ateşkes planına ortak açıklama

Bakanlardan Trump’ın Gazze ateşkes planına ortak açıklama
Yayınlanma:
Trump’ın açıkladığı ateşkes planına, Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanlarından destek geldi.

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald J. Trump’ın açıkladığı ateşkes planına destek verdi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlar konuya ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabaları desteklediklerini ve ABD’nin barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güvendikleri belirtildi.

Hakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla Gazze planını görüştüHakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla Gazze planını görüştü

"ABD İLE DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Açıklamada, bölgedeki barışın sağlanmasında ABD ile sürdürülen iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Bakanlar, anlaşmanın tamamlanması ve hayata geçirilmesi sürecinde, ABD ile diğer ilgili taraflarla yapıcı bir diyalog ve iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyorHamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEMELİNDE"

Ortak taahhütlerin de teyit edildiği açıklamada, ateşkes planının; Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Filistinlilerin yerinden edilmemesi, rehinelerin serbest bırakılması, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması, İsrail’in tam geri çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve Batı Şeria ile entegrasyonunu kapsayan iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolu öngördüğü kaydedildi.

Bakanlar, bu unsurların bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı
Hakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla Gazze planını görüştü
Hakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla Gazze planını görüştü