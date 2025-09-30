Hakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla Gazze planını görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Trump, Gazze'de yaşananların sona ermesi için 20 maddelik Gazze planının sundu.

Planın, Netanyahu tarafından kabul edildiği belirtilirken Hamas'ın üst düzey isimlerinden Mahmud Mardavi ise, “Şu ana kadar Trump’ın açıkladığı metin bize resmi olarak iletilmiş değil” dedi.

Mardavi, “Yayımlanan maddeler, Filistin halkının haklarını güvence altına almaktan çok, İsrail’in bakış açısını yansıtıyor” ifadelerini de kullandı.

Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

HAKAN FİDAN, MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Trump ve Netanyahu görüşmesinden ateşkes çıkacak mı?

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, Fidan'ın Ferhan, Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.