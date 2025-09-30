Hakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla Gazze planını görüştü

Hakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla Gazze planını görüştü
Yayınlanma:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Trump'ın Gazze planını görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Trump, Gazze'de yaşananların sona ermesi için 20 maddelik Gazze planının sundu.

Planın, Netanyahu tarafından kabul edildiği belirtilirken Hamas'ın üst düzey isimlerinden Mahmud Mardavi ise, “Şu ana kadar Trump’ın açıkladığı metin bize resmi olarak iletilmiş değil” dedi.

Mardavi, “Yayımlanan maddeler, Filistin halkının haklarını güvence altına almaktan çok, İsrail’in bakış açısını yansıtıyor” ifadelerini de kullandı.

Hamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyorHamas'tan Trump'ın Gazze planına ilk açıklama: Filistin'i değil İsrail'i güvence altına alıyor

HAKAN FİDAN, MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

Trump ve Netanyahu görüşmesinden ateşkes çıkacak mı?Trump ve Netanyahu görüşmesinden ateşkes çıkacak mı?

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, Fidan'ın Ferhan, Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
Bakanlardan Trump’ın Gazze ateşkes planına ortak açıklama
Bakanlardan Trump’ın Gazze ateşkes planına ortak açıklama
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı
12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı