First Lady Trump ünlü sunucunun kovulmasını istedi: Gereğini yapın

ABD'de First Lady Melania Trump, dünyaca ünlü sunucu Jimmy Kimmel'ın işten çıkarılması için ABC'ye çağrı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, sosyal medya hesabından ünlü sunucu Jimmy Kimmel'e tepki gösterdi.

2003 yılından beri ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live!" adlı programının sunuculuğunu yapan Kimmel'in ülkeyi bölmeyi amaçladığını belirten Trump, "Kimmel’ın nefret dolu ve şiddet içerikli retoriği ülkemizi bölmeyi amaçlamaktadır. Ailem hakkındaki monoloğu bir komedi değil; sözleri aşındırıcıdır ve Amerika'daki siyasi hastalığı derinleştirmektedir." dedi.

"ABC KIMMEL HAKKINDA GEREĞİNİ YAPMALI"

"Kimmel gibi insanlar, her akşam evlerimize girip nefret yayma fırsatına sahip olmamalıdır" ifadelerini kullanan Trump; ünlü sunucunun, programının yayınlandığı ABC'nin arkasına saklandığını öne sürerek kanaldan Kimmel hakkında gereğini yapmasını istedi.

"Bir korkak olan Kimmel, ABC’nin arkasına saklanıyor; çünkü kanalın onu korumak için siper olmaya devam edeceğini biliyor" ifadelerini kullanan First Lady Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son olarak şunlara yer verdi:

"Artık yeter. ABC'nin bir duruş sergileme vakti geldi. ABC yönetimi, toplumumuzun aleyhine olacak şekilde Kimmel’ın bu berbat davranışlarına daha kaç kez müsaade edecek?"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

