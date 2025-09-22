Trump yayından kaldırtmıştı: Jimmy Kimmel geri dönüyor

ABD’de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesiyle ilgili sözleri nedeniyle programı yayından kaldırılan ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel, yeniden ekranlara dönüyor. Program'ın, ABD Başkanı Trump'ın baskıları nedeniyle kaldırıldığı öne sürülmüştü.

Jimmy Kimmel'ın suikastine yönelik sözleri nedeniyle programının yayından kaldırılması tepkilere neden olmuştu.

Kimmel, "MAGA çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu genci kendilerinden biri olarak göstermemek için çaresizce uğraşıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"SÜRESİZ OLARAK YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Programın yayınlandığı ABC, Çarşamba günü "Jimmy Kimmel Live!" programını süresiz olarak yayından kaldırdığını açıkladı. Kanal, karara gerekçe olarak Kimmel'ın muhafazakar aktivist Charlie Kirk'e yönelik suikastin şüphelisi ile Başkan Donald Trump'ın MAGA (Amerika'yı Yeniden Yücelt) hareketi arasında bağlantı kuran tartışmalı sözlerini gösterdi.

TRUMP BASKI YAPMIŞTI

Kimmel'ın programının, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları sonucu yayından kaldırıldığı öne sürülmüştü. Trump ise bu iddiaları reddetmiş ve programın, reytinglerinin düşük olması sebebiyle yayından kaldırıldığını belirtmişti.

Karar, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr'ın Kimmel'ın sözleri yüzünden Disney'in sahibi olduğu ABC'nin yayın lisansının tehlikeye girebileceğini söylemesinden sadece birkaç saat sonra açıklandı.

TEKRAR YAYINLANACAK

Disney, Charlie Kirk'ün ölümüyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından programı askıya alınan Jimmy Kimmel'ın Salı günü yayına geri döneceğini duyurdu.

Açıklamada, "Ülkemiz için duygusal bir anda gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla geçtiğimiz çarşamba günü dizimizin yapımına ara verme kararı aldık" denildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

