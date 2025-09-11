Kritik görüntüler: Charlie Kirk suikastinde şüpheli kaçarken görüldü

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Trump ve İsrail destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün vurulmasının ardından Utah Valley Üniversitesi'nin avlusuna bakan bir çatıdan koşan bir kişi görülüyor.

Videoda şüpheli sol üst taraftaki binanın çatısında birkaç saniyeliğine koşarken görülebiliyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üniversitenin Losee Center binasının çatısında zar zor görülebilen bir siluet var.

Ateş edilmesinin ardından çatıdan koşan bir kişi görüntülendi

Görüntülerde, kamera kayarken yaklaşık iki saniye boyunca koşan ve karanlık giysiler giymiş gibi görünen bir kişi görülüyor. Çatı, Kirk'ün vurulduğu yerden yaklaşık 140 metre uzaklıkta.

Trump yanlısı Charlie Kirk vuruldu

POLİS VE TANIK YORUMLARI İDDİAYI DESTEKLİYOR

Çekimden sonra, başka bir video görüntüsünde, kişinin koştuğu alanın sarı polis şeridiyle çevrildiği görülüyor. Yakınlarda küçük bir polis grubu var. Üniversite sözcüsü Ellen Treanor çarşamba günü geç saatlerde “ateş Losee Center'ın yönünden geldi” dedi.

Donald Trump'ın önemli bir müttefiki ve muhafazakar gençlik örgütü Turning Point USA'nın kurucusu olan 31 yaşındaki Kirk, boynundan vuruldu ve daha sonra öldüğü açıklandı. Silahlı saldırının ardından en az iki kişi gözaltına alındı, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı.

İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

'KOYU GİYSİLER GİYEN BİRİ TARAFINDAN ÇATIDAN ATEŞ EDİLDİ'

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, basın toplantısında silah sesinin “çatıdan ve uzun mesafeden ateş edilmiş şekilde” anlaşıldığını söyledi. Ayrıca, şüphelinin tamamen koyu renkli giysiler giydiğini de belirtti. Utah Kamu Güvenliği Departmanı yaptığı açıklamada, silahlı kişinin “bir binanın çatısından öğrenci avlusundaki halka açık etkinliğin yapıldığı yere ateş ettiğinin” düşünülmekte olduğunu söyledi. Bu videodaki şüpheli tanımına uyuyor.

NE OLMUŞTU

İsrail ve ABD Başkanı Donald Trump'a yakın 31 yaşındaki aktivist Charlie Kirk, Utah'daki Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte konuşma yaparken giydiği çelik yelekten sekip boynuna saplanan bir kurşunla öldürüldü. ABD siyasetinde önemli bir figür olan Kirk düzenli olarak kalabalık önünde konuşma yapıyor ve ülke çapında “aşırı sol” ve “radikal feminist” olarak nitelendirdiği kişilerle tartışıyordu. Kirk'ün ölümünün ardından ABD Başkanı Donald Trump ile dünya liderlerinin birçoğunun yanı sıra İsrail kabinesinden de birçok isim taziye mesajı yayımladı.