Trump yanlısı Charlie Kirk vuruldu

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Charlie Kirk, Utah’ta katıldığı bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Utah Valley Üniversitesi’nde Turning Point USA tarafından düzenlenen program sırasında meydana geldi. Üniversite sözcüsü, Kirk’ün konuşmasının yaklaşık 20. dakikasında yakındaki bir binadan silah sesleri duyulduğunu ve Kirk’ün vurulduğunu belirtti. Güvenlik ekibi Kirk’ü hızla olay yerinden uzaklaştırırken, kampüs içindeki katılımcılar dışarı çıkarıldı. Kirk’e yapılan bütün müdahalelere rağmen boynundan vurulduğu için kurtarılamadı.

Kirk'ün ölümünü TruthSocial üzerinden ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Trump, Kirk'ün ardından şu sözleri kullandı:

"Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Herkes, özellikle de ben, tarafından seviliyor ve hayranlık duyuluyordu ve artık aramızda değil. Melania ve taziyelerim güzel eşi Erika'ya ve ailesine. Charlie, seni seviyoruz!"

NE OLMUŞTU?

FBI Direktörü Kash Patel, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz Charlie, ailesi ve etkilenen herkesle birlikte. Ajanlarımız kısa sürede olay yerinde olacak. FBI, soruşturma ve müdahale sürecine tam destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Utah Valisi Spencer Cox da gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirildiğini belirterek, “Sorumlular tamamen hesap verecek. Şiddetin kamu hayatımızda yeri yok. Her siyasi görüşten Amerikalı bu saldırıyı kınamalı. Dualarımız Charlie ve ailesiyle” dedi.

Olayın ardından Trump, Netanyahu ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de X üzerinden açıklama yaparak, Kirk için dua çağrısında bulundu.

Trump, "Vurulan Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. TANRI ONU KORUSUN!" dedi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, "Sol, bir cinayet partisidir" diyerek X'ten paylaşımda bulundu.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, 2012’de Turning Point USA’yı kuran ve muhafazakâr siyaset için gençler arasında öne çıkan bir isim olan Kirk X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip edilen Trump yanlısı aktivistlerden biri olarak biliniyor.

Kirk’ün saldırıdan kısa süre önce sosyal medya platformu X’te, “Utah Valley Üniversitesi, Amerikan Geri Dönüş Turu’nun ilk durağı için hazır ve coşkulu” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.