Dünyaca ünlü komedyen Batı'nın iki yüzlülüğünü tek cümlede anlattı

Yayınlanma:
Suudi Arabistan eleştirilerine yanıt veren Dave Chappelle, Batı’nın çifte standardını yerle bir etti. Kaşıkçı cinayetini hatırlatanlara İsrail’in Gazze’de öldürdüğü 240 gazeteciyi soran ünlü komedyen, "Sizin hâlâ ölüleri saydığınızdan haberim yoktu" diyerek insan hakları savunuculuğu oynayanların maskesini tek cümlede düşürdü.

Amerikalı dünyaca ünlü stand-up komedyeni Dave Chappelle, son gösterisinde Batı dünyasının ve eleştirmenlerin insan hakları konusundaki çifte standardını sert ve alaycı bir dille eleştirdi. Suudi Arabistan'daki performansı nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt veren Chappelle, konuyu İsrail'in Gazze'deki eylemlerine getirerek salonu alkışa boğan o tespiti yaptı.

Sahneye çıktığında, Suudi Arabistan'da bir komedi festivaline katıldığı için bazı çevrelerce hedef alındığını belirten Chappelle, "Bu insanlar sanki Suudi Arabistan'a gittiğim için bir şekilde prensiplerime ihanet etmişim gibi davranıyorlar" diyerek durumu özetledi. Kendisinin böyle bir ihanet içinde olmadığını vurgulayan ünlü komedyen, eleştirilerin temel dayanağını izleyicilere hatırlattı.

603746949-1312616814239420-88064.jpg

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE BATI'NIN TEPKİSİ

Chappelle, eleştirmenlerin argümanını şu sözlerle dile getirdi:

"Dediler ki; 'Suudi Arabistan bir gazeteciyi öldürdü.' Huzur içinde uyusun Cemal Kaşıkçı... Böylesine hain bir şekilde öldürüldüğü için üzgünüm."

Ancak Chappelle, konuşmasının devamında "ama" diyerek Batı medyasının ve kamuoyunun görmezden geldiği asıl gerçeğe işaret etti.

"SİZİN HÂLÂ SAYDIĞINIZDAN HABERİM YOKTU"

Kaşıkçı olayını gündemde tutarak kendisine saldıranlara, İsrail'in Gazze'deki gazeteci katliamlarını hatırlatan Chappelle, Batı'nın iki yüzlülüğünü şu çarpıcı sözlerle yüzlerine vurdu:

"Bakın kardeşim, İsrail son 3 ayda 240 gazeteciyi öldürdü. O yüzden sizin hâlâ (gazeteci ölümlerini) saydığınızdan haberim yoktu."

thumbs-b-c-94613ebfe09c51d8c5551.jpg

Chappelle'in yaptığı bu atıf, salondaki binlerce izleyici tarafından büyük bir coşku ve alkışla karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

