Call of Duty efsanesini yaratan isim feci kazada öldü

Los Angeles’ın kuzeyinde bulunan San Gabriel Dağları’ndaki manzaralı bir yolda meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

NBC’nin haberine göre Kaliforniya Otoyol Polisi, güney istikametine ilerleyen aracın kontrolden çıkarak beton bariyere çarptığını tespit etti. Çarpmanın ardından araçta bulunan yolculardan birinin dışarı savrulduğu, sürücünün ise araçta çıkan yangın nedeniyle içeride sıkıştığı bildirildi. Yetkililer, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yolcunun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olayda hayatını kaybedenler arasında Call of Duty serisinin doğuşunda önemli rol oynayan isimlerden Vince Zampella’nın da bulunduğu öne sürüldü. Kazaya ilişkin henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

CALL OF DUTY EFSANESİNİN ARDINDAKİ İSİMDİ

Oyun dünyasında iz bırakan projelere imza atan Zampella, kariyerine Medal of Honor ile başladı. Daha sonra Infinity Ward bünyesinde Call of Duty serisini hayata geçirerek sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı.

SEKTÖRÜN EN ÜRETKEN İSİMLERİNDEN BİRİ

Zampella, kurucuları arasında yer aldığı Respawn Entertainment ile Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi serileri gibi ses getiren yapımlara liderlik etti. Oyun sektöründe vizyoner bir yönetici olarak anılan Zampella’nın, özellikle Battlefield serisinin yeniden yükselişinde üstlendiği rol, kariyerinin son dönemindeki en dikkat çekici başarılardan biri olarak gösteriliyordu.