İsrail ve Trump destekçisi Charlie Kirk’e suikast düzmece mi?

Yayınlanma:
Dünya liderleri çarşamba günü, Trump ve İsrail destekçisi aktivist Charlie Kirk'ün suikast girişimi sonucu öldürülmesinin ardından siyasal şiddeti eleştirdi. Öte yandan ABD kamuoyunda suikastın kurmaca olduğu iddiaları dolaşıyor. Güvenlik uzmanları ise bu teorileri inandırıcı bulmadı.

Sadece 31 yaşında olmasına rağmen ABD’nin sağcı muhafazakar siyasetinde güçlü bir ses olan Kirk, Utah'daki Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte konuşma yaparken giydiği çelik yelekten sekip boynuna saplanan bir kurşunla öldürüldü.

Kirk’un öldürülmesinin ardından başta İsrail kabinesi olmak üzere farklı ülkelerin yöneticilerinden birçok tepki gelirken, suikastın bir kurmaca olduğu iddiaları gündeme geldi.

ÖNCEDEN PLANLANDI İDDİASI

ABD kamuoyunda dolaşan iddialara göre Charlie Kirk’un konuşma sırasında çelik yelek giymesinin sebebi bu kurmacaya kanıt gösterildi. Buna göre Kirk’ün vurulması önceden planlanmıştı, bu yüzden de çelik yelek giydirildi. Ancak aktivistin kurşunun yelekten sekip boynuna saplanması sonucu ölmesinin ardından bu plan başarısız oldu.

group-223.jpg
Kurşunun Kirk'ün çelik yeleğinden sekmesi kurmaca iddialarının dayanağı oldu

UZMANLAR KURMACA TEORİLERİNE İNANMIYOR

Ancak bu iddialara yine ABD’deki güvenlik uzmanları tarafından karşı çıkıldı. Uzmanlar, Kirk’ün sürekli kalabalık önünde konuşma yapan ve siyasi bir figür olduğunu ve çelik yelek giymesinin doğal olduğunu söyledi. Charlie Kirk, ABD’de üniversiteleri dolaşıp, “aşırı sol” ve “radikal feminist” olarak nitelendirdiği kişilerle tartışıyordu.

Kirk İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım için ise orada insanların ölmesinin İsrail’in değil Filistinlilerin suçu olduğunu öne sürüyordu.

TRUMP ‘GERÇEĞİN ŞEHİDİ’ DEDİ

Öte yandan Kirk’ün öldürülmesine yönelik en büyük tepkiler ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan geldi.

Trump, Kirk'ün öldürülmesinden saatler sonra Truth Social web sitesinde yayımlanan bir videoda, “Bu, Amerika için karanlık bir an” dedi ve Kirk'ün “gerçeğin şehidi” olduğunu söyledi.

“Yönetimim, bu vahşete ve diğer siyasi şiddete katkıda bulunanların her birini, bunu finanse eden ve destekleyen örgütler de dahil olmak üzere bulacaktır.”

‘İSRAİL’İN CESUR BİR DOSTUYDU’

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, X'te “Charlie Kirk, gerçeği söylediği ve özgürlüğü savunduğu için öldürüldü. İsrail'in cesur bir dostu olan Kirk, yalanlarla mücadele etti ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini savunmak için dimdik durdu” diye yazdı.

“Onunla sadece iki hafta önce konuştum ve onu İsrail'e davet ettim. Ne yazık ki, bu ziyaret gerçekleşmeyecek.”

Trump yanlısı Charlie Kirk vurulduTrump yanlısı Charlie Kirk vuruldu

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

