Son Dakika | ABD İran'la ticaret yapan her ülkeye gümrük vergisi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki protestoları gerekçe göstererek askeri müdahaleyle defalarca tehdit ettiği İran'a yönelik yeni bir yaptırım açıkladı.

Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Washington yönetimi, İran'la ticaret yapan her ülkeye ABD'yle yapacakları ticaret için yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Konuya ilişkin paylaşım yapan Trump şöyle konuştu:

“Şu andan itibaren geçerli olmak üzere İran’la ticaret yapan her ülke ABD’yle yaptığı ticaret için yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek. Bu talimat kesin ve geri dönülmezdir. Konuya ilginiz için teşekkür ederim.”

ABD’den İran merkezli ajansa sansür

İran sokaklarında gerilim tırmanıyor: Şimdi de rejim yanlıları sokağa indi

TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?

ABD Başkanı'nın açıklamasında İran'la ticaret yapan ülkelere getirilecek gümrük vergisinin uygulanana ek mi yoksa düz yüzde 25 mi olacağı ayrıntısı verilmedi. Halihazırda ABD tarafından yüzde 15 gümrük vergisine tabi tutulan Türkiye de İran'la ticaret yapan ülkeler arasında. Dolayısıyla Trump'ın sadece bu paylaşımındaki bilgilere göre Türkiye'nin de bu yaptırımdan etkileneceği öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 5,59, 6,42, 5,49 ve 5,68 milyar dolar olarak gerçekleşti.