ABD’den İran merkezli ajansa sansür

ABD'nin, İran merkezli Tesnim Haber Ajansı'nın internet sitesine erişimi engellediği bildirildi. Ajans, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla konuyu kamuoyuna duyurdu.

AJANSTAN “İSRAİL-ABD KAYNAKLI TERÖRİZM” AÇIKLAMASI

Tesnim Haber Ajansı'nın Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, İran halkına karşı İsrail-ABD kaynaklı terörizm hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlere karşıt bir adım olarak Tesnim Haber Ajansı’nın .com alan adını kapattı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, sitenin birkaç saat içinde ".ir" uzantılı yeni bir adresten (www.Tasnimnews.ir) yeniden yayına başlayacağı bilgisi verildi.

ABD'NİN DAHA ÖNCEKİ YAPTIRIMI

ABD Hazine Bakanlığı, Tesnim Haber Ajansı'nı İran'daki protestoları bastırmak ve interneti kontrol etmekle suçlayarak 15 Eylül 2023 tarihinde yaptırım listesine almıştı.

İRAN'DAKİ İNTERNET KESİNTİLERİ

Olay, İran'daki internet erişiminde yaşanan sorunlarla aynı döneme denk geldi. Uluslararası internet izleme kuruluşları, 9 Ocak'ta İran kaynaklı internet trafiğinde belirgin bir düşüş tespit ettiklerini açıklamıştı. Ülkede protestoların ve güvenlik müdahalelerinin artmasının ardından geniş çaplı internet kesintileri yaşanmıştı.