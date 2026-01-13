Emmy ödüllü aktöre pedofili suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde, yönetmen ve Emmy ödüllü aktör Timothy Busfield hakkında çocuk cinsel istismarı suçlamasıyla yakalama emri çıkarıldı. İddialar, Busfield'ın yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı The Cleaning Lady adlı televizyon dizisinin setinde gerçekleşti.

DEFALARCA TEKRAR ETMİŞ

Albuquerque Polis Departmanı'na göre, bir çocuğun kendisine uygunsuz şekilde dokunulduğuna dair ifadesini destekleyen bir suç duyurusu yapıldı. Çocuk, ilk olayın yedi yaşındayken meydana geldiğini ve Busfield'ın kendisine üç veya dört kez dokunduğunu öne sürdü. Sekiz yaşındayken yaşanan başka bir olayda ise bu temasın beş veya altı kez tekrarlandığı iddia edildi.

ÇOCUĞA TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TEŞHİSİ

Sadece baş harfleriyle tanımlanan çocuğa, travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete teşhisi konuldu. Bir sosyal hizmet uzmanının belgelediğine göre, çocuk Busfield'ın kendisine dokunduğu kabuslar görüyor ve korku içinde uyanıyordu. Çocuğun, Busfield'ın yönetmen konumundan ve tepkisinden korktuğu için yaşadıklarını uzun süre kimseye anlatamadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU

Soruşturma, Kasım 2024'te, New Mexico Üniversitesi hastanesinden bir doktorun ihbarı üzerine başladı. Çocuğun ebeveynleri, bir hukuk firmasının tavsiyesi üzerine hastaneye başvurmuştu. Şikayette, istismarın Kasım 2022 ile 2024 ilkbaharı arasında gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

DİZİ VE BUSFIELD'IN KARİYERİ

The Cleaning Lady dizisi, Fox kanalında dört sezon yayınlandıktan sonra 2025'te sona ermişti. Diziyi Warner Bros. üretmişti. Şikayete göre Warner Bros. iddialarla ilgili kendi soruşturmasını yürütmüş ancak iddiaları doğrulayamamıştı.

Timothy Busfield, The West Wing, Field of Dreams ve Thirtysomething gibi yapımlardaki rolleriyle tanınıyor. Thirtysomething dizisindeki performansıyla 1991'de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü kazanmıştı.

Busfield, aktris Melissa Gilbert ile evli. Gilbert'in Instagram hesabının Pazar günü itibarıyla silinmiş göründüğü belirtildi. Busfield'ın avukatı ve menajerinden ise konuya ilişkin henüz bir yorum alınamadı.