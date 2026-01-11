Suriyeli kadınlara istismardan tutuklanmıştı: İfadeler değişince serbest bırakıldı

Ankara'da bulunan Umut Hayır Mağazası’nda mültecilere yardım ettiğini öne süren Saadettin Karagöz, Suriyeli kadınlara yönelik taciz ve istismar suçlamalarının ardından 2025 yılının ekim tutuklanmıştı.

'Cinsel istismar' suçundan tutuklanan Karagöz'ün mağazası 2014 yılında Suriyeli göçmenlerin yoğun olduğu Ankara’nın Altındağ semtinde bulunuyordu.

Suriyeli kadınlara istismardan tutuklandı

İFADELERİN DEĞİŞMESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Karagöz hakkında soruşturma aşamasında cinsel tacize uğradığını ifade eden kadınlar mahkemede farklı beyanlarda bulundu.

Müşteki F.M. isimli kadın mahkemedeki ifadesinde, "Sadettin bizi kovmak amacıyla göğsümüzden, belimizden ittirirdi. Özellikle tenimize dokunmadı ama bizi ittirirken vücudumuzun çeşitli yerlerine dokundu. İttirirken eli kalçama da değdi. Sanık beni okşamadı, sadece kadınlara dokunup bizi ittiriyordu. Sanık bize ‘Para vereyim birlikte olalım’ demedi. Asla böyle bir şey teklif etmedi" şeklinde konuştu.

Yine mağdur konumundaki kadınlardan S.H.M. mahkemedeki ifadesinde, "Beni okşamasına veya benzer davranmasına ben izin vermiyordum. Özel bölgeme dokunmasına da izin vermiyordum. Kalçama da dokunmadı. Açıkça bize ‘Para karşılığı beraber olalım’ demedi ancak ‘Size para vereyim ancak bu karşılıksız değil. Sanıktan şikâyetçi değilim. Beni sadece göğsümden ittirdi" dedi.

"İFTİRA ATTILAR"

Cinsel istismardan tutuklanan Karagöz ise, "Ne müştekilere ne de başkasına cinsel tacizde bulunmadım. Tahliyemi istiyorum. Bunların çocukları da uyuşturucu işleri ile uğraştığını duyunca ben bunlara yardım vermeyi kestim. Ben yardımı kesince onlar da bana böyle bir iftirada bulundular" şeklinde ifade verdi.

BERAAT VE TAHLİYE

Savcılık mütalaasında bu saldırı suçunun şikayete bağlı olduğunu ve kadınların şikayetlerinden vazgeçtiğini, çelişkili beyanların bulunduğu gerekçesi ile sanık hakkında beraat talep etti.

Mahkemede de mahkumiyet hükmü yeter kesin ve inandırıcı deliller elde edilmediği gerekçeleri ile beraat kararır verdi.