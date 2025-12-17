Tom Barrack'ın üst düzey temaslarındaki ayakkabısı gündem oldu

Yayınlanma:
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın hem dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile hem de geçtiğimiz haftalarda Şara ile yaptığı görüşmelerde takım elbisesinin altına giydiği spor ayakkabılar ile dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın en güvendiği isimlerden biri olan milyarder yatırımcı Thomas J. Barrack, Trump tarafından Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığı günden bu yana Türkiye'nin belki de Trump'tan bile daha çok gündemine girmesi ile biliniyor.

tomtom.jpg

Türkiye'nin kuruluşunu da hedef alan ulus devlet çıkışları, SDG ile yakın ilişkileri nedeni ile muhalefetin ve kamuoyunun yoğun tepki gösterdiği Barrack, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı dün Ankara’da kabul etti.

Hakan Fidan Barrack ile bir araya geldiHakan Fidan Barrack ile bir araya geldi

FİDAN İLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÜN İSRAİL’DEYDİ

Barrack önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Netanyahu’nun Batı Küdüs’teki ofisinde gerçekleşen ve ağırlıklı gündemini Gazze’nin oluşturduğu belirtilen görüşmeye İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu’nun askeri sekreteri Roman Goffman, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter’in de katıldığı bildirildi.

Resim

FİDAN'LA GÖRÜŞMESİNDE DİKKAT ÇEKEN KARE: BARRACK'IN SPOR AYAKKABISI

İki ismin görüşmeden çekilen karesi sosyal medyada ayakkabı nedeni ile gündem oldu. 78 yaşındaki Tom Barrack’ın takım elbisesinin altına spor ayakkabı giymeyi tercih ettiği dikkat çekti.

barrackk.jpg

ŞARA VE IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMESİNDE DE AYNI KARE

Barrack'ın Suriye lideri Şara ve Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ile yaptıkları görüşmede yine spor ayakkabı giydiği. ABD'nin Ankara Temsilcisi Tom Barrack “Just Do It (Sadece yap)“ logolu spor ayakkabısını giymesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

O görüşmelerden de kareler şu şekilde:

g7bsscjweaahjwe.jpeg

g7gddyaxkaegque.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

