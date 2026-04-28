Antarktika'nın Seymour Adası'nda bulunan ve bilim dünyasında "The Thing" (Şey) olarak anılan fosil, tarih öncesi yaşamın üreme stratejilerine dair bildiklerimizi kökünden değiştiriyor. Austin Teksas Üniversitesi'nden Lucas Legendre liderliğindeki ekibin Nature dergisinde yayımlanan çalışması, dev deniz sürüngenlerinin de yumurtladığını ilk kez somut kanıtlarla ortaya koydu.

SÖNMÜŞ BİR POŞETE BENZİYORDU

Antarktika tortularının arasından çıkarılan fosil, ilk bakışta sönmüş bir poşeti andırıyordu. Bu garip görüntünün nedeninin, yavrunun çıkışından sonra yumuşak kabuğun çökerek tortu altında ezilmesi olduğu tespit edildi.

Mikroskop altında incelendiğinde fosilin katmanlı bir yapıya sahip olduğu ve modern yılan ile kertenkele yumurtalarına benzediği anlaşıldı. Kabuk duvarı belirgin gözeneklerden yoksundu ve kalınlığı bir milimetreden daha azdı.

Antarcticoolithus bradyi adı verilen yumurta 28 santimetre uzunluğunda, 20 santimetre genişliğinde. Bu boyutlarla dünyanın bilinen en büyük ikinci yumurtası unvanını taşıyor.

10 METRELİK DENİZ CANAVARININ YUMURTASI

Araştırma ekibi 259 modern sürüngen türüyle karşılaştırmalı bir analiz yaptı. Sonuçlara göre bu boyutta bir yumurtayı bırakabilecek hayvanın en az 7 metre uzunluğunda olması gerekiyordu. Ekibin en güçlü adayı, aynı bölgede fosilleri bulunan ve tahmini boyu 10 metreyi bulan Kaikaifilu hervei adlı dev mosazor oldu.

Bu keşiften önce mosazor gibi büyük deniz sürüngenlerinin canlı doğum yaptığı yaygın biçimde kabul görüyordu. Ancak fosil, bu canlıların farklı bir strateji izlemiş olabileceğine işaret ediyor. Buna göre anneler yavruları neredeyse gelişimini tamamlayana kadar taşıyor, ardından suda hızla çatlayan bir yumurta bırakıyordu.

İLK DİNOZORLAR DA YUMUŞAK KABUK KULLANMIŞ

Keşif, evrimsel biyolojideki daha geniş bir tartışmayı da besliyor. Bilim insanları uzun süre sert kabuğun atalardan gelen temel bir özellik olduğunu düşündü. Ancak Protoceratops ve Mussaurus gibi dinozorlar üzerinde yapılan bağımsız analizler, ilk dinozorların da deri benzeri yumuşak kabuklu yumurtalar bıraktığını göstermeye başlamıştı. Antarktika'daki dev yumurta bu bulguları destekleyen yeni bir kanıt niteliği taşıyor.

ANTARKTİKA BİR ZAMANLAR YEŞİLDİ

68 milyon yıl önce Antarktika bugünkünden çok farklı bir kıtaydı; kıyıları yeşillik içindeydi ve denizleri zengin bir yaşam barındırıyordu. Seymour Adası çevresindeki deniz tabanı tortu birikimi sayesinde hassas fosilleri koruyan doğal bir kasa işlevi gördü. Bölgede genç mosazor ve plesiozor kemiklerinin de bulunması, buranın yeni doğan yavrular için korunaklı bir alan olduğuna işaret ediyor.