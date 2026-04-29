Park yeri tartışması cinayetle bitti! Hiç tanımadığı adamı öldürttü

ABD’de sıradan bir park tartışması, akılalmaz bir cinayetle sonuçlandı. Genç bir çete lideri, evinin önünde uyuyakalan bir sürücüyü kaçırıp öldürttüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde yaşanan olay, “bu kadarına da pes” dedirtti. 23 yaşındaki çete lideri Kayla Alvarenga, evinin önünde aracında uyuyakalan 29 yaşındaki Linver Ortiz Ponce’un kaçırılması ve öldürülmesi talimatını verdiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Bay Shore bölgesinde meydana geldi. Gece dışarıda vakit geçirdikten sonra dinlenmek için aracını yol kenarına çeken Ponce, Alvarenga’nın hedefi haline geldi. İddiaya göre genç kadın, evinin önünde park ettiği gerekçesiyle Ponce’a aracını çekmesini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı.

ÇETEYE "VUR EMRİ" VERDİ

Tartışmanın ardından Alvarenga, “Family Over Everything, Everybody Killed” adlı çetesine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen çete üyeleri, Ponce’u aracından zorla indirerek darp etti ve otomobilini çaldı. Ağır darp edilen Ponce kaçmayı başararak yakındaki bir benzin istasyonuna sığındı.

Ancak bu da onu kurtarmaya yetmedi. Savcılığa göre Alvarenga, çete üyelerine bu kez Ponce’un bulunup öldürülmesi talimatını verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ponce’un zorla araca bindirildiği görüldü.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çete üyeleri tarafından bir kilisenin otoparkına götürülen talihsiz adam, burada defalarca darp edildi. Savcılığın aktardığına göre Alvarenga’nın “Öldürün” emri üzerine Christopher Perdomo, Ponce’a dört el ateş ederek öldürdü.

Cinayetin ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı, çalınan araçları farklı noktalarda terk etti ve daha sonra Alvarenga’nın evine dönerek gasp ettikleri parayı paylaştı.

PİŞMANLIK BELİRTİSİ YOK

Mahkemede konuşan Suffolk County Savcısı Ray Tierney, “Bir adam sadece yanlış yere park ettiği için hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Yargıç Anthony Senft ise Alvarenga’nın “insan hayatına sıfır saygı gösterdiğini” ve hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini vurguladı.

Alvarenga mahkemede konuşmayı reddederken, cinayeti işleyen Perdomo’nun ise 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Olayla bağlantılı 5 genç zanlının da suçlarını kabul ettiği açıklandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

