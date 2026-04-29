Yıllar sonra yeniden patladı! Berlusconi'nin "bunga bunga" partileri İtalya'yı ikiye böldü

2012 yılında Roma yakınlarındaki bir sahil villasına dair ortaya çıkan ve kamuoyunda “bunga bunga” olarak anılan soruşturma, o dönem İtalya’da siyasi deprem etkisi yaratmıştı. Eski Başbakan Silvio Berlusconi’ye yakın çevrelerin de adının karıştığı dosya, uzun süren yargılamalar ve siyasi tartışmaların ardından büyük ölçüde kapanmıştı.

İtalya'da fuhuş ağı operasyonu! Futbol dünyası gizli partilerle çalkalanıyor

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan eski siyaset danışmanı Nicole Minetti, genç katılımcıların yer aldığı organizasyonları yönettiği iddialarıyla yargılanmış, 2019’da verilen mahkûmiyet kararı daha sonra alternatif cezaya çevrilmişti. Minetti, yıllar içinde kamu görevlerinden uzaklaşsa da dosya tamamen kapanmamıştı.

AF KARARI SORUN YARATTI

2026 yılının başlarında ise İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından onaylandığı belirtilen bir af kararı yeniden tartışma yarattı. Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan ilk bilgilere göre, Minetti’ye yönelik affın “insani gerekçeler ve ailevi zorunluluklar” nedeniyle verildiği açıklanmıştı.

Ancak İtalyan basınında yer alan yeni araştırmalar, bu gerekçelerin önemli bir kısmının resmi belgelerle örtüşmediğini öne sürdü. Özellikle Minetti’nin yurtdışıyla bağlantılı bir çocuk bakım sürecine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bahsi geçen çocuğun farklı bir ülkede biyolojik ailesiyle yaşadığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

GÖZLER HÜKÜMETE ÇEVRİLDİ

Bunun yanında, Minetti’nin geçmişteki yargı sürecine ilişkin bazı belgelerin yeniden incelenmesiyle birlikte, affın dayandığı raporların doğruluğu da tartışmaya açıldı. İtalyan yargı çevrelerinden bazı isimler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin “yanlış veya eksik bilgiye dayanmış olabileceği” ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Siyasi kriz büyürken gözler yeniden Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine çevrildi. Muhalefet, affın nasıl verildiğine dair şeffaf bir açıklama talep ederken, hükümet kanadı sürecin “yasal çerçevede ilerlediğini” savundu.

MİNETTİ İDDİALARI REDDETTİ

Nicole Minetti ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek, affın tüm hukuki prosedürlere uygun şekilde gerçekleştiğini ve yeni ortaya atılan bilgilerin “siyasi amaçlı çarpıtma” olduğunu ifade etti.

Öte yandan savcılık kaynakları, affın dayandığı raporların yeniden incelenmesi için ön değerlendirme sürecinin başlatılabileceğini açıkladı.

BUNGA BUNGA PARTİSİ NEDİR?

“Bunga Bunga” olarak anılan etkinlikler, 2010’lu yılların başında eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin Milano yakınlarındaki özel konutunda gerçekleştirildiği öne sürülen, davetli kadınların katıldığı özel eğlencelerle gündeme gelmişti. Bu organizasyonların içeriğine dair ortaya atılan iddialar, özellikle bazı katılımcıların genç yaşta olduğunun ileri sürülmesiyle büyük bir skandala dönüşmüş, olay hem İtalya’da hem de uluslararası alanda ciddi siyasi tartışmalara ve Berlusconi’nin kariyerine yönelik yoğun eleştirilere yol açmıştı.