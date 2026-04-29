“Oğlum kanser” yalanıyla yardım topladı, paraları lüks yaşama harcadı

Yayınlanma:
Avustralya’da 45 yaşındaki bir kadın, 6 yaşındaki oğluna kanser teşhisi konulmuş gibi davranarak çevresinden bağış topladığı ve bu paraları lüks yaşamına harcadığı gerekçesiyle 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadının, tedavi görüyor izlenimi vermek için küçük çocuğun saçını ve kaşlarını kazıdığı ve tekerlekli sandalyeye mahkûm ettiği ortaya çıktı.

Avustralya’da ortaya çıkan skandal olay, hem mahkemede hem de kamuoyunda büyük tepki çekti. Güney Avustralya’da yaşayan 45 yaşındaki bir kadın, 6 yaşındaki oğluna göz kanseri teşhisi konulduğunu iddia ederek ailesini, arkadaş çevresini ve okul topluluğunu kandırdı.

Mahkeme kayıtlarına göre kadın, çocuğunun saçını ve kaşlarını tıraş ederek onun hasta görünmesini sağladı. Ayrıca küçük çocuğu tekerlekli sandalyeye oturtarak, sanki ağır bir tedavi sürecinden geçiyormuş izlenimi yarattı. Bu süreçte bağış kampanyaları düzenleyerek çevresinden binlerce dolar topladı.

BAĞIŞLARLA KUMAR OYNADI

Toplanan paraların ise ailenin yaşam standardını yükseltmek ve lüks harcamalarda kullanmak amacıyla harcandığı belirtildi. Savcılık, kadının “oğlunu bir sahne aracı gibi kullanarak çevresini bilinçli şekilde dolandırdığını” vurguladı.

Kadının avukatı ise müvekkilinin pandemi sonrası gelişen bir kumar bağımlılığı nedeniyle mali sıkıntıya düştüğünü, borderline kişilik bozukluğu teşhisi bulunduğunu ve yaptığı şeyin “kötü ama planlanmış bir kötülükten çok çaresiz bir hata” olduğunu savundu.

BABAYI DA KANDIRDI

Olayın en sarsıcı yönlerinden biri ise çocuğun babasının mahkemede verdiği ifade oldu. Baba, “Bana ve çocuklarıma hayatı zehir etti. Ona tamamen güvenmiştim. Şimdi sadece bir satranç oyununun piyonu gibi hissediyorum” sözleriyle yaşadığı yıkımı anlattı.

Mahkeme, kadının suçunu kabul ederek itiraf etmesini dikkate aldı ancak eylemlerin çocuk üzerinde ciddi psikolojik etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek 4 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kadın, önümüzdeki yıl Nisan ayında şartlı tahliye için uygun hale gelecek.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

