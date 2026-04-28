Tedavisi servet değerinde: Yaşlı hastaları böyle tuzağa düşürdüler! Kimler kimler çete üyesi çıktı

İstanbul’da sağlık sistemini istismar ederek hem vatandaşları mağdur eden hem de kamuyu zarara uğratan şebeke çökertildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni hedef seçen "ilaç ve randevu çetesi"ne yönelik düzenlenen operasyon, hastane içerisinden dışarıya uzanan kirli ağı deşifre etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 10 Mart’ta düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden yaşlıları hedef aldığı belirlendi.

HASTA YAŞLILARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER!

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık ve polisin görüştüğü mağdurların beyanları, şebekenin özellikle kanser ve sedef gibi ilaç maliyeti oldukça yüksek olan hastalıklarla boğuşan yaşlıları ağına düşürdüğünü gösterdi.

Hastanenin 6 farklı polikliniğine sirayet eden simsarların, bu hastaların çaresizliğinden yararlanarak para karşılığında randevu sattıkları saptandı.

Polis ekiplerinin görüştüğü 8 hastadan 7’sinin bu yöntemle kandırıldığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin hastane içindeki hareketleri ve buluşma noktaları tek tek kayıt altına alınırken, usulsüz şekilde temin edilen ilaçların WhatsApp grupları üzerinden adeta bir mezat gibi açık artırmayla satıldığı belirlendi.

KİMLER KİMLER ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Operasyonun en dikkat kısımlarından biri de gözaltına alınan kişilerin meslekleri oldu. Hastane içinde ve dışında kurulan suç ağının parçası olduğu gerekçesiyle yakalanan 25 kişi arasında; 2 kafeterya görevlisi, 1 temizlik görevlisi, 1 çöp kamyonu sürücüsü, randevu ve kayıt işlemlerini yürüten 1 veri giriş uzmanı, 2 eczacı, 1 eczane teknikeri, 13 eczane çalışanı ve yardım eden 4 sivil şüpheli yer aldı.

Çetenin, anlaştığı eczanelere "Hastanede adamlarımız var, bizimle çalışırsanız cironuz yükselir" diyerek iş birliği teklif ettiği saptandı. SGK’yı milyonlarca lira zarara uğratan ve halk sağlığını hiçe sayan şebekeye yönelik adli süreç devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 13 yıllık eczacı Sinan Kocaoğlu, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyararak şu ifadeleri kullandı: