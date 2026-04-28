Karaalioğlu Parkı’nın koruma statüsü değişti: Meslek odasından “şeffaflık” çağrısı

Antalya’da bulunan Karaalioğlu Parkı’nın doğal sit statüsünde yapılan değişiklik, çevre meslek örgütlerinin tepkisini çekti. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, kararın bilimsel ve katılımcı süreçlerle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kamuoyuna şeffaflık çağrısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 8 Nisan 2026 tarihinde alınan kararla, park alanının bir bölümü “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, bir bölümü ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak yeniden tescil edildi. Düzenleme, koruma-kullanma dengesi açısından tartışmaları beraberinde getirdi.

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde yer alan parkın ısı adası etkisini azaltan, hava kalitesine katkı sağlayan ve kamusal kullanım açısından kritik öneme sahip bir ekosistem olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu tür alanların korunmasının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

“GEREKÇELER KAMUOYUNA AÇIKLANMALI”

Meslek odası, söz konusu statü değişikliğine ilişkin bilimsel ve teknik gerekçelerin kamuoyu ile yeterince paylaşılmadığını savunarak, planlama süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, karar alma süreçlerine meslek odaları ve bilim insanlarının dahil edilmesi gerektiği de kaydedildi.

“YAPILAŞMA BASKISINDAN UZAK TUTULMALI”

Açıklamada ayrıca, parkın yapılaşma ve ticari kullanım baskısından uzak tutulması gerektiği vurgulandı. Karaalioğlu Parkı’nın yalnızca bugünün değil, geleceğin de korunması gereken kamusal değerlerinden biri olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, Türkiye genelinde doğal sit alanlarına ilişkin yapılan statü değişikliklerinin, koruma politikaları ile kullanım talepleri arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekiyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

