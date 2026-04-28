Yaşlı adamı “balık tutamadın” diyerek darbedip denize atmıştı! Sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi sahilinde, 1 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Umutcan Baysal sahilde balık tutan 60 yaşındaki M.K.A.’yı ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darbetti. Saldırgan, daha sonra ise yaşlı adamı denize atarak ehliyet, banka kartı ve montunu alıp kaçtı. Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis ekipleri tarafından yakalanan Baysal’ın üst aramasında M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

TOPLAMDA 12 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Umutcan Baysal hakkında ‘Yağma’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Umutcan Baysal, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Sanık Baysal, ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, ‘Kasten yaralama’ suçundan ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)