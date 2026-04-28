Son Dakika | Konsolosluk saldırganı hastaneden çıktı! Hakkında tutuklama talebi

İstanbul Beşiktaş’ta 7 Nisan'da İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralı yakalanan Ahmet İmrak hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Hastanede tedavisi süren İmrak, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği belirtilen saldırıda Ahmet İmrak, eylemin merkezindeki isimlerden biri olarak yer aldı. Polis, saldırıda Yunus Emre Sarban'ı öldürerek etkisiz hale getirmiş, Ahmet İmrak ve Onur Çelik yaralı olarak yakalanmıştı. Saldırıda üç polis yaralanmış, üç saldırganda pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Levent'teki terör saldırganının kan donduran paylaşımı ortaya çıktı! “Allah paramparça olmayı nasip etsin”

KİM BU AHMET İMRAK?

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı ve 2001 doğumlu Ahmet İmrak’ın geçmişte HTŞ bağlantısı iddiasıyla yürütülen bir soruşturmada adının geçtiği belirtildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018’de başlattığı dosyada, İmrak’ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında “FEC/ENŞ/HTŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları” yönünde istihbari bilgi bulunduğu kaydedildi.

Bu dosya kapsamında İmrak’ın telefonu 8 Mart 2021 ile 8 Eylül 2021 arasında dinlendi. İfadesinde suçlamaları reddeden İmrak, “Kesinlikle terör örgütü üyesi değilim. Anayasal düzeni ortadan kaldırmak gibi bir düşüncem yoktur” dedi. Savcılık, 29 Mart 2022’de yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Facebook üzerinde paylaşım yapan Murat İmrak, saldırının ardından tutuklandı. Murat İmrak, Ahmet İmrak'ın kardeşi. Ahmet İmrak'ın söz konusu videosunun altına "Allah paramparça olmayı nasip etsin' diyen Onur Çelik de saldırganlar arasındaydı.

2 numaraya HTŞ’den takipsizlik

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'ın haberlerine göre; dosyada yer alan bilgilere göre Ahmet İmrak ve ağabeyi Murat İmrak, daha sonra Hizbuttahrir’e bağlı Köklü Değişim Derneği’nin Kocaeli Temsilciliği çevresine katıldı. Onur Çelik ve kardeşi Enes Çelik’in de aynı çevreye gidip geldiği aktarıldı.

Ahmet İmrak ile Onur Çelik’in bu çevrede tanıştığı değerlendiriliyor. Murat İmrak’ın ifadesine göre, kendisi 2017’den itibaren Köklü Değişim Dergisi bürosuna gitmeye başladı, 2026 başında ise Hizbuttahrir’den ayrıldı. Ardından Gebze’de açtığı dükkânda cuma akşamları dini sohbetler düzenledi. Bu sohbetlere 16-30 yaş aralığında 15-20 kişilik bir grubun katıldığı belirtildi.

Onur Çelik de bu sohbet halkasında yer aldı. Murat İmrak, Çelik hakkında şu ifadeyi kullandı: “Köklü Değişim Dergisi’nde sohbet ediyorduk. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığından ara ara kopuyordu. Nadiren de olsa dükkanımda sohbete geliyordu.”

RÜYA GÖRÜP SALDIRMIŞLAR

Soruşturmadaki ifadelerde saldırı fikrinin mart ayının sonunda, Ahmet İmrak, Murat İmrak ve Onur Çelik’in Kocaeli’de araçla dolaştığı sırada gündeme geldiği anlatıldı. Murat İmrak’a göre süreç, Onur Çelik’in gördüğünü söylediği bir rüyayı anlatmasıyla başladı.

Murat İmrak ifadesinde, Onur Çelik’in rüyasında kendisini, Ahmet’i, Murat’ı ve Yunus Emre Sarban’ı gördüğünü, Türkiye’nin işgal edildiğini ve kendilerinin Türkiye’yi savunduğunu söylediğini aktardı. Ardından İsrail Konsolosluğu’nda diplomatların rehin alınması fikrinin konuşulduğunu belirtti.

İfadelere göre grup önce ABD veya İsrail Konsolosluğu’nu hedef almayı değerlendirdi. ABD Konsolosluğu’nun güvenlik önlemleri nedeniyle hedef olmaktan çıkarıldığı, ardından İsrail Konsolosluğu’nda karar kılındığı anlatıldı.

1 Nisan’da Ahmet İmrak, Murat İmrak ve Onur Çelik İstanbul’a giderek konsolosluk çevresinde keşif yaptı. Polis noktaları, barikatlar ve güvenlik önlemleri incelendi. Murat İmrak, keşifte polisleri görünce eylemden vazgeçtiğini söyledi.

Murat İmrak ifadesinde, “Burayı koruyan polisleri görür görmez, benim yapamayacağımı, polisle karşı karşıya gelmek istemediğini söyledim. Herkese zarar geleceğini, bir sürü masumun öleceğini söyledim” dedi.