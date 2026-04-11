Levent'teki terör saldırganının kan donduran paylaşımı ortaya çıktı! “Allah paramparça olmayı nasip etsin”

İstanbul'da geçtiğimiz salı gerçekleşen saldırıda polis ekiplerinin etkisiz hâle getirdiği bir teröristin kan donduran paylaşımı ortaya çıktı.

Megakentin en merkezi ilçelerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz salı terör saldırısı düzenlendi. Üç terörist, İsrail'in iki buçuk yıldır kapalı olduğu belirtilen konsolosluğunun önündeki polislere ateş açtı.

Kahraman polisler, üç teröristi de etkisiz hâle getirdi. Bir terörist öldü, kardeş olduğu belirtilen Onur ve Enes Çelik yaralı yakalandı.

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Avukat Onur Güler'in X hesabından paylaştığı görsele göre; yaralı yakalanan Onur Çelik'in göreni dehşete düşüren paylaşımı ortaya çıktı.

Çelik'in Ahmet İmrak isimli bir şahsın, “Bugünkü Cemaatlerin durumu” başlıklı videosuna, “Allah bizlere hak yolunda paramparça olmayı nasip eylesin. Hak yolundaymış gibi görünenleri de bizlere yok etmeyi nasip etsin inşallah. Yolunuz bahtınız açık olsun” dediği görüldü.

İKTİDAR MEDYASI AHMET İMRAK YAKALANDI DEDİ ANADOLU AJANSI BİLGİ GEÇMEDİ

İktidar medyası tarafından saldırganların IŞİD'li olduğu aktarılmıştı.

IŞİD'in de birçok defa ‘canlı bomba’ eylemi yaptığı bilinirken, paylaşımdaki Ahmet İmrak ismi de dikkat çekti.

Terör saldırısıyla ilgili 17 gözaltı gerçekleşirken Ahmet İmrak'ın ismi, iktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberinde yer almıştı.

Anadolu Ajansı, yaralı ele geçirilen teröristlerin Onur ve Enes Çelik olduğunu yazsa da iktidar medyası farklı bir haber yapmıştı. Yeni Şafak, ele geçirilenin Enes Çelik değil Ahmet İmrak olduğunu iddia etmişti.