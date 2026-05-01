Murat Çalık'tan yeni fotoğraf! 405 gündür tutuklu

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın 405 gündür devam eden cezaevi sürecindeki son hali kamuoyuna yansıdı. İki kez kanseri yenen ve tutukluluk süresince tam 20 kilo kaybettiği görülen Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müvekkilinin masumiyetinin kanıtlanacağını belirterek mücadeleye devam edecekleri mesajını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın, yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

405 gündür cezaevinde bulunan, iki kez kanser hastalığını yenen ve cezaevinde bulunduğu süre zarfında 20 kilo kaybeden Murat Çalık'ın son durumu avukatı Melih Koçhan’ın sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna yansıdı.

Image

"İFTİRALAR ÇÖKECEK MASUMİYET KANITLANACAK"

Fotoğrafta Çalık'ın annesi ile kucaklaştığı görüldü. Murat Çalık'ın yoğun bir kilo kaybı yaşadığı fark edildi.

Fotoğrafı paylaşan Avukat Koçhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün belki kavuşamadık… Belki yine hapishane kabininde hasret gidereceğiz, duruşma salonlarında göz göze gelemeyiz. Belki anneannem biraz daha acısını dökecek, onun isyanında 'ömrüm yetecek mi?' diye serzenişte kalacağım… Ama şunu bil ki; Seni dışarı çıkarmadan asla pes olmayacakz. Gerçek ortaya çıkacak… İftiralar bir bir çökecek… Masumiyetin herkesin gözünün önünde kanıtlanacak. Ve o gün geldiğinde, sana bu haksızlığı yeniden görenlerin başlarını öne eğmek zorunda kalacak.

AMELİYATTAN İKİ GÜN SONRA CEZAEVİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Tutuklu bulunduğu süreçte defalarca hastaneye kaldırılan Murat Çalık, son olarak 13 Ocak Salı günü İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde boyun bölgesindeki şah damarına yakın bir noktadan ameliyat edilmişti.

SEVK KARARI SONRASI SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞMİŞTİ

Ancak ameliyatın ciddiyetine ve kanser geçmişine rağmen Çalık, operasyondan sadece iki gün sonra cezaevine geri gönderilmişti. Bu acele sevk kararının sonucu ağır olmuş ve akşam saatlerinde ameliyat yerinde sıvı birikmesi, aşırı şişlik ve ağrılar baş gösterince Çalık yeniden hastaneye yatırılmıştı.

Operasyonun ardından iyileşme süreci devam ederken, 25 Mart tarihinde hakim karşısına çıkarak savunma yapmıştı. Avukatı, Çalık'ın duruşmadaki savunmasının hemen ardından yeniden rahatsızlandığını ve cezaevi hastanesinde iki saat boyunca müşahede altında tutulduğunu açıklamıştı.

murat-calik-1-001.jpg

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYONUN SÜRECİ

İBB operasyonları kapsamında 19 Mart 2025 tarihinde düzenlenen baskınla gözaltına alınan Murat Çalık, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı dönemde tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmeden önce görev yaptığı Beylikdüzü Belediyesi’nde yaşanan bu gelişmenin ardından, 26 Mart tarihinde yapılan meclis oylamasıyla CHP’li Önder Serkan Çebi belediye başkanvekili olarak seçilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

