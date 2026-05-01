Vatandaş pazarda AKP'li yönetici ararken Bakan Göktaş Belçika'da esnaf esnaf gezdi! Bakın ne savunma yaptı

Vatandaş pazarda AKP'li yönetici ararken Bakan Göktaş Belçika'da esnaf esnaf gezdi! Bakın ne savunma yaptı
Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Belçika’daki esnaf ziyareti, muhalefetin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Göktaş'tan "Belçika'da vekillik yaptım" savunması geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın Belçika’da yaptığı esnaf ziyareti tartışma yarattı. Türkiye’de ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren esnafın çözüm beklediği bir dönemde yapılan ziyaret, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Göktaş’ın Türkiye’deki esnafın sorunları yerine yurt dışı ziyaretlerine ağırlık verdiğini savundu.

VATANDAŞTAN ULUS ÇAĞRISI

Sosyal medyada Göktaş’ın Belçika’daki esnaf ziyareti sert eleştirilere neden oldu. Kullanıcılar, Bakan Göktaş’ın Türkiye’deki çarşı ve pazarları ziyaret etmek yerine yurt dışında esnafla bir araya gelmesini eleştirdi. Bazı yorumlarda Göktaş’ın Brüksel’deki temasları sorgulanırken, Türkiye’deki esnafın sorunlarının öncelikli olması gerektiği vurgulandı.

Ankara Ulus esnafına ziyaret çağrısı yapan kullanıcılar da oldu. Eleştirilerde, hükûmet üyelerinin Türkiye’de halkın arasına çıkmakta zorlandığı görüşü öne çıktı.

ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERDİ

Bakan Göktaş, Sinan Burhan'a konuştu. Göktaş, eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

“Ben 81 ilimizi gezdim, halkımızla ve esnafımızla bir araya geldim. Avrupa’da Yaklaşık 5 milyon gurbetçimiz var. Onları yok mu sayacağız ?Onlara yönelik kullanılan dili kınıyorum. Bu dil gurbetçilere hakarettir. Elbette onları ziyaret ederim, sorunlarını da dinlerim. Doğup büyüdüğüm sokaklarda, ailemin esnaflık yaptığı sokaklarda esnaflarımızla kucaklaşmak kadar doğal ne olabilir? Orada ekmek sattım.Kasiyerlik yaptım, okudum, 2 dönem milletvekilliği yaptım

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
