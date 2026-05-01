Psikolog Nurselen'i öldürmeyi adım adım planlamış! Savcı her şeyi yazdı

Ankara’da psikolog Nurselen Gülaçtı’nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, cinayetin öncesine uzanan planlamayı ortaya koydu. Savcılık, Fuat Yıldırım’ın olaydan önce gönderdiği tehdit mesajlarını, Gülaçtı’yı iş yerine götürmesini, kapıyı kilitlemesini ve daha önce temin ettiği silahla ateş etmesini ‘tasarlama’ delili saydı. Yıldırım hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara’da 33 yaşındaki Psikolog Nurselen Gülaçtı’nın kendi iş yerinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Matbaa işletmecisi 51 yaşındaki Fuat Yıldırım hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Yıldırım’ın olaydan önce Gülaçtı’ya tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, olay günü onu iş yerine götürdüğü, kapıyı kilitlediği ve ardından ateş ettiği belirtildi. Bu unsurların cinayetin planlı işlendiğini gösterdiği kaydedildi.

Olay, geçen yıl 27 Kasım’da Ankara’da meydana geldi. Fuat Yıldırım, sahibi olduğu matbaa dükkânında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan 33 yaşındaki Nurselen Gülaçtı’yı tabancayla başından vurdu. Gülaçtı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yıldırım, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DIŞARI ÇIKIP AMBULANSI ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre Fuat Yıldırım, sabah saatlerinde daha önce tanışıklığı bulunan Nurselen Gülaçtı ile buluştu. Ardından Gülaçtı’yı kendisine ait iş yerine götürdü. Yıldırım’ın içeri girdikten sonra kapıyı kilitlediği belirtildi.

Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre kısa süre sonra iş yerinden silah sesleri duyuldu. Sanığın, sandalyede oturan Gülaçtı’ya ateş ettiği, ardından dışarı çıkarak çevredekilere “ambulansı aramayın” dediği aktarıldı. Yıldırım’ın olayda kullandığı silahı pasaj içindeki başka bir iş yerine bıraktığı da iddianamede yer aldı.

TEHDİT MESAJLARI DOSYADA

Olay yerinde yapılan incelemede iki boş kovan ve bir mermi çekirdeği bulundu. Ölü muayene tutanağında, Gülaçtı’nın baş bölgesine isabet eden mermi çekirdeği yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Kriminal incelemede, kovanların sanığın kullandığı silahtan çıktığı tespit edildi.

İddianamede, Yıldırım’ın olaydan önce de Gülaçtı ile temas kurmaya çalıştığı belirtildi. Sanığın, olay günü saat 08.00 sıralarında Gülaçtı’nın çalıştığı iş yerine gittiği kaydedildi.

Dosyaya giren mesajlarda Yıldırım’ın Gülaçtı’ya “Tehdit etmiyorum yapacağımı söylüyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Savcılık, bu mesajlar ile olay günü yaşananları birlikte değerlendirerek eylemin ani değil, planlı şekilde gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

KLASİK BAHANE

İddianamede Fuat Yıldırım’ın ifadesine de yer verildi. Yıldırım, Gülaçtı ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu, ayrılık sürecinde sorun yaşadıklarını ve olay günü iş yerinde tartıştıklarını ileri sürdü. Sanık, silahı çıkararak hedef göstermeden ateş ettiğini ve pişman olduğunu savundu.

Savcılık ise bu savunmaya karşı dosyadaki delillere dikkat çekti. İddianamede, sanığın olaydan önce tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, ısrarla iletişim kurmaya çalıştığı, olay günü Gülaçtı’nın iş yerine gittiği, kapıyı kilitlediği ve daha önce temin ettiği silahla Gülaçtı’nın baş bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Savcılık, kamera kayıtları, tanık beyanları, mesaj içerikleri, kriminal raporlar ve diğer delillerin birlikte değerlendirildiğinde eylemin tasarlanarak işlendiği kanaatine vardı. Bu nedenle Fuat Yıldırım’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. (DHA)