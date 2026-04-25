Çocuklarının annesine pusu kurup 30 yerinden bıçakladı: Cani erkek yardım etmek isteyenlere de engel oldu

Diyarbakır'da Mehmet Zülfü Bayram isimli erkek, 16 yıl boyunca dini nikahla birlikte yaşadığı kadına pusu kurup 30 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın, kendi imkanlarıyla minibüse binerek hastaneye gitti. Tedavisinin ardından saldırgandan şikayetçi olan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi’ndeki binada, 13 Nisan sabahı, meydana gelen olayda, F.D. isimli kadın, 16 yıl boyunca dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Zülfü Bayram isimli erkek tarafından 30 yerinden bıçaklandı.

KANLAR İÇİNDE MİNİBÜSLE HASTANE GİTTİ

Saldırgan Mehmet Zülfü Bayram kaçarken, F.D. çocuklarıyla birlikte yolcu minibüsüyle önce özel hastaneye götürüldü, buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, saldırgan erkek hakkında şikayetçi oldu.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet Zülfü Bayram, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Mehmet Zülfü Bayram'ın son 1,5 yıldır kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını ve sürekli tartıştıklarını anlatan F.D., "Sürekli beni namussuzlukla tehdit ediyordu. Son 2 aydır da yoğunlaşan şiddet gittikçe arttı. Şahitler huzurunda benden ayrıldı. Geldim eve, 4 gün boyunca burada pusuya yatıyormuş. Beni takibe almış. ‘Bakalım beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu’ diye. Bir gün evi temizliyordum. 19.00 civarları beni aradı, ‘Neredesin’ dedi. ‘Evdeyim, nerede olacağım’ dedim. Kapıyı açmamı istedi, korkudan açtım. Açtığım gibi evin içine girdi, ben kapının eşiğinde durdum. ‘Sana zarar vermeyeceğim’ dedi. Ben de inandım. Aldım içeriye, 2 çocuğumu da aldık getirdik eve. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ben onun cebinde o bıçağı zaten görmüştüm ama benim için olabileceğini aklımın ucuna getirmedim" diye konuştu.

"KİMSENİN YARDIM ETMESİNE İZİN VERMEDİ"

F.D., saldırının ardından çocuklarıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini belirterek, "Olay günü sabah saat 06.10'da alarm çaldı. Aşağıya indim, baktım aracı da yok. Sonra binanın içine girdim, o sırada binanın kapısının arkasına saklandığını gördüm. Saldırarak beni defalarca kez sırtımdan bıçakladı. Sonra ben yere yığıldım, bu kez sağ tarafımdan bıçakladı. Kendini kaybetmiş gibiydi. Yere yığıldım, çocuklar bağırınca o kaçıp gitti.

Sonra yerden kalktım. Çocuklarım korkmasın diye bileğimi tuttum, kaldırdım ve yaramı kapattım. Cadde üzerinde durup, ‘Namus davasıdır’ diyerek kimsenin bana yardım etmesine izin vermedi. Sonra bir dolmuşa can havliyle çocuklarımı da alarak bindim. Şoför beni özel bir hastaneye bıraktı. Oradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkim yapıldı. Tabii şikayetçi oldum ve tutuklandı.

Ben bir anneyim. Devletten yardım istiyorum, sahip çıksınlar bana. Kimsenin benim gibi olmasını istemiyorum. Çünkü ben yaşadım. Eskiden televizyonlarda görüyordum ama şu an kendim yaşıyorum. Gerçekten çok zor bir süreç. O an bilincimi kaybetmedim. Kaybetseydim şu an yoktum" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

