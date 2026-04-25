Uçaklarda uçuş güvenliği gerekçesiyle yeni yasak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini tehlikeye sokabileceği gerekçesiyle uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) kullanımına ve taşınmasına yönelik yeni kısıtlamaları duyurdu.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kararlarına dayanan yeni düzenlemeye göre, uçuş esnasında powerbank şarj edilmesi yasaklanırken, yolcu başına taşınabilecek cihaz sayısına da sınır getirildi.

Uçak biletlerine dev zam yolda! Akaryakıt fiyatlarını gösterdi, 'kaçınılmaz' dedi

ICAO DİREKTİFİ DOĞRULTUSUNDA TEKNİK TALİMATLAR GÜNCELLENDİ

SHGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınmasını sağlamak amacıyla teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği belirtildi.

Dev hava yolu şirketine 2,4 milyon dolar ceza

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi. (DHA)