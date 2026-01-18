Dev hava yolu şirketine 2,4 milyon dolar ceza

Dev hava yolu şirketine 2,4 milyon dolar ceza
Yayınlanma:
Hindistan, Aralık 2025'te yaşanan uçuş aksamaları nedeniyle ülkenin en büyük hava yolu şirketi IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar ceza verdi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Bakanlığının talimatıyla 3-5 Aralık 2025'te IndiGo'nun operasyonlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, inceleme kapsamında 2 bin 507 uçuşun iptal edildiği, 1852 uçuşun ertelendiği ve bu süreçte 300 binden fazla yolcunun havalimanlarında mahsur kaldığının tespit edildiği belirtildi.

IndiGo'ya, üst düzey yöneticilere uyarı verilmesi ve Operasyon Kontrol Merkezinin başındaki yöneticinin görevden alınması talimatı da verildiği kaydedilen açıklamada, aksaklıkların başlıca nedenleri arasında operasyonların aşırı optimize edilmesi, yetersiz hazırlık, planlama yazılımlarındaki eksiklikler ve yönetim denetimindeki zaaflar gösterildi.

ndigo.jpg

Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacakUçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak

Açıklamada, uçuş aksamaları nedeniyle IndiGo'ya yaklaşık 2,4 milyon dolar para cezası verildiği ifade edilerek, ayrıca şirketin düzenlemelere uyumunu ve uzun vadeli yapısal düzeltmeleri güvence altına almak amacıyla şirketten 5 milyon doların üzerinde bir meblağı banka teminatı olarak sunmasının istendiği aktarıldı.

INDİGO'DA İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havalimanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla sefer iptal edilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Kaynak:AA

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Ekonomi
Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor! Bu hatalar borç yükünüzü ikiye katlayabilir
Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiriyor! Bu hatalar borç yükünüzü ikiye katlayabilir
Emeklilik planınız boşa gitmesin: Bu hatalara dikkat!
Emeklilik planınız boşa gitmesin: Bu hatalara dikkat!