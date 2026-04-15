Uçak biletlerine dev zam yolda! Akaryakıt fiyatlarını gösterdi, 'kaçınılmaz' dedi

Türkiye'de iç hat uçuşlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen tavan fiyatlar 6 bin 100 liradan 6 bin 990 liraya çıkarıldı.

Yapılan bu %15'lik resmi artışa rağmen, sektör temsilcileri ve uzmanlar bu zammın maliyetleri karşılamaya yetmediğini, bilet fiyatlarında %25 ile %35 arasında daha fazla artışın yolda olduğunu vurguluyor.

YAKIT MALİYETİ KATLANDI

Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulunan havacılık uzmanı Güntay Şimşek, havayolu şirketlerinin üzerindeki maliyet baskısının sadece jeopolitik gerilimlerle açıklanamayacağını belirtti.

Şimşek, uçak yakıtı fiyatlarının ton başına 800 dolardan 1600 dolara yükselmesinin sektörü çıkmaza soktuğunu ifade etti.

Verilen örneğe göre; 100 dolar civarında olan bir uçak biletine, sadece yakıttaki bu artış nedeniyle doğrudan %30’luk bir zam yansıması gerekiyor. İç hatlarda uygulanan yüksek tavan fiyatların, önümüzdeki süreçte diğer tüm hatlardaki uçuş fiyatları için de ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

"TAVAN FİYAT SERBEST BIRAKILSIN" ÖNERİSİ

Sektör paydaşları, tavan fiyat uygulamasının serbest bırakılması durumunda havayolu şirketlerinin koltuk kapasitelerini daha verimli kullanarak rekabet edebileceğini savunuyor.

Ancak mevcut ekonomik koşullarda tavan fiyatın serbest kalması, bilet fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde yükselmesi riskini de barındırıyor. Küresel ölçekte petrol fiyatlarındaki artış havayolu şirketlerinin kâr marjlarını daraltırken, bu durum doğrudan yolcu biletlerine "ek maliyet" olarak dönüyor.

TÜRKİYE'DE TEDARİK SORUNU YOK AMA MALİYET YÜKSEK

Avrupa ve Çin’de uçak yakıtı üretimine dair sıkıntılar yaşanırken, Türkiye’nin yakıt tedarikinde şimdilik bir sorun yaşamadığı belirtiliyor.

Ancak uzmanlar uyarıyor: Eğer Körfez bölgesindeki tedarik problemleri çözülmezse, global ölçekte 3 saatin altındaki kısa mesafeli uçuşlar için yakıt verilememesi gibi krizler gündeme gelebilir. Türkiye havacılıkta potansiyelini korusa da yüksek maliyetler havayolu şirketlerinin gelirlerini sınırlı tutmaya devam ediyor.