Petrol fiyatlarında günler sonra ilk!

Küresel petrol piyasaları, Ortadoğu’daki çatışmaların diplomatik yollarla çözülebileceğine dair artan umutlarla haftaya düşüşle başladı. ABD ile İran arasındaki görüşme trafiğine dair gelen açıklamalar, salı günü yaşanan sert düşüşün ardından Çarşamba sabahı da petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam etti.

RAKAMLAR DÜŞÜŞÜ TEYİT EDİYOR

Bloomberg HT tarafından derlenen verilere göre, piyasalarda şu tablo öne çıktı:

ABD Ham Petrolü (Mayıs vadeli): Yüzde 0,88 düşüşle 90,4 dolara geriledi.

Brent Petrol (Haziran vadeli): Yüzde 0,31 kayıpla varil başına 94,47 dolara indi.

Ortadoğu gerilimi ile bir süredir 100 doların üzerinde seyreden Brent petrol günler sonra ilk kez bu seviyeye gerilemiş oldu.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray kaynakları, ABD ve İran arasında ikinci tur görüşmeler için zemin yoklandığını belirtirken; ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşebileceğini duyurdu. İki haftalık ateşkesin sona ermesine kısa bir süre kala bu temasların hızlanması, bölgedeki gerilimin enerji arzı üzerindeki yükünü hafifletme çabası olarak değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK FELÇ

Fiyatlardaki düşüşe rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Goldman Sachs’ın raporları durumun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. IEA, küresel ekonominin rahatlaması için Hürmüz Boğazı üzerindeki akışın normale dönmesinin "en önemli değişken" olduğunu vurguladı.

Goldman Sachs’ın son paylaştığı not ise çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu: Boğazdan geçen petrol akışı, normal seviyelerin sadece yüzde 10’u seviyesinde seyrediyor. Mevcut akış, günlük yaklaşık 2,1 milyon varil ile sınırlı kalırken, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının bu süreci daha da zorlaştırabileceği belirtildi.

ÜRETİM KAYBI BEKLENENDEN AZ

Piyasaları bir miktar rahatlatan haber ise üretim tarafındaki kaybın tahminlerin altında kalması oldu. IEA'nın günlük 10 milyon varil üretim kaybı beklentisine karşın, Goldman Sachs bu kaybın Mart ayında günlük 8 milyon varil seviyesinde kaldığını tahmin ediyor. Bu durumun, petrol stoklarının etkin kullanımı ve tankerlerde tutulan rezervlerin devreye sokulmasıyla sağlandığı ifade ediliyor.