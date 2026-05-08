Son Dakika | Motorine dev indirim geldi

Son dakika haberi... Sürücüleri sevindirecek bir indirim haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren motorine 5 lira 58 kuruş indirim geldi.

Akartyakıt fiyatlarında tabela bu kez sürücüden yana değişiyor. Motorine indirim geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine, 7,20 TL indirim hesaplandı. Bu tutarın, 1,62 TL'si ÖTV'ye kesildi. Kalan 5,58 TL, bu gece yarısı pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

Tabelalar bu gece yarısı değişecek.

BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Ortadoğu'da ateşkesle birlikte gerilimin düşmesi petrol fiyatlarında da etkili oldu. Petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

8 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında indirim geldi.

EŞEL MOBİL ENGELİ

Benzinin litre fiyatında uluslararası piyasalara bağlı olarak 2,74 liralık bir maliyet düşüşü gerçekleşti. Ancak "eşel mobil" uygulaması devreye girdi.

Uygulama gereği; devletin daha önce feragat ettiği ÖTV gelirlerini telafi etmek amacıyla indirimin büyük bir kısmı vergiye dönüştürüldü. Sonuç olarak, 2,74 TL'lik indirimin 69 kuruşu pompaya yansırken 2,05 liralık kısmı vergi olarak devletin kasasına gitti.

GÜNCEL FİYATLAR

Akarykaıtta 8 Mayıs 2026 itibariyle fiyatlar şu şekilde:

ŞehirBenzin (Litre)Motorin (Litre)LPG (Litre)
İstanbul (Avrupa)63.79 TL71.77 TL33.89 TL
Ankara64.76 TL72.89 TL33.87 TL
İzmir65.04 TL73.16 TL33.69 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

