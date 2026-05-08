Altın birikimi rekor kırdı: Bir il parayı ona yatırdı!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2026'nın ilk çeyreğinde Türk halkının altına olan güveni zirveye ulaştı. Bankalardaki altın miktarı Mart sonu itibarıyla 699,1 tona yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Kişi başı altın mevduatının 41 bin TL'yi aştığı bu dönemde, İstanbul rakamsal büyüklüğüyle, Rize ise parasının büyük kısmını altına yatırmasıyla listenin dikkat çeken il oldu.
Türkiye genelinde altın mevduatları miktar bazında sadece üç ayda yüzde 13,40 artış gösterdi.
BANKALARDAKİ ALTIN STOKU REKOR KIRDI
Bankacılık sistemindeki altın hesapları, miktar bazında tarihi bir eşiği geçti:
Aralık 2025: 616,5 Ton
Mart 2026: 699,1 Ton
Kişi Başı Ortalaması: 86 milyonluk nüfusa oranla, bankadaki kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL oldu.
Toplam Hacim: Türkiye genelindeki toplam altın mevduatı yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı.
ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK İLK 10 İL
İstanbul, Türkiye’deki toplam altın mevduatının yaklaşık %35,5’ini tek başına sırtlayarak liderliğini korudu. İlk 10 ildeki birikimler şu şekilde gerçekleşti:
|Sıra
|İl
|Altın Mevduatı (TL)
|1
|İstanbul
|1 trilyon 467,23 milyar
|2
|Ankara
|475,38 milyar
|3
|İzmir
|245,70 milyar
|4
|Antalya
|143,30 milyar
|5
|Bursa
|128,89 milyar
|6
|Kocaeli
|96,68 milyar
|7
|Konya
|79,18 milyar
|8
|Adana
|68,36 milyar
|9
|Mersin
|66,20 milyar
|10
|Muğla
|65,31 milyar
LİSTENİN DİĞER UCU: ALTINA EN AZ YATIRIM YAPANLAR
Toplam mevduat hacmi içinde altına en az pay ayıran iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıktı:
Ardahan: 1,839 milyar TL
Hakkari: 1,905 milyar TL
Kilis: 1,967 milyar TL
Bayburt: 2,035 milyar TL
RİZE ORANDA LİDER
En çarpıcı detayı ise miktar bazında değil, toplam mevduat içindeki pay bazında ortaya çıktı. Türkiye gazetesinin derlediği habere göre rakamsal büyüklükte İstanbul zirvede olsa da, parasının ne kadarını altına yatırdığına bakıldığında Rize Türkiye birincisi oldu:
Rize: Mevduatının %42,2’si altın hesaplarında (Her 100 liranın 42 lirası altında).
Malatya: %36,5
Çankırı: %36,5