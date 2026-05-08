Altın birikimi rekor kırdı: Bir il parayı ona yatırdı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2026'nın ilk çeyreğinde Türk halkının altına olan güveni zirveye ulaştı. Bankalardaki altın miktarı Mart sonu itibarıyla 699,1 tona yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kişi başı altın mevduatının 41 bin TL'yi aştığı bu dönemde, İstanbul rakamsal büyüklüğüyle, Rize ise parasının büyük kısmını altına yatırmasıyla listenin dikkat çeken il oldu.

Türkiye genelinde altın mevduatları miktar bazında sadece üç ayda yüzde 13,40 artış gösterdi.

BANKALARDAKİ ALTIN STOKU REKOR KIRDI

Bankacılık sistemindeki altın hesapları, miktar bazında tarihi bir eşiği geçti:

Aralık 2025: 616,5 Ton

Mart 2026: 699,1 Ton

Kişi Başı Ortalaması: 86 milyonluk nüfusa oranla, bankadaki kişi başı ortalama altın mevduatı 41 bin 854 TL oldu.

Toplam Hacim: Türkiye genelindeki toplam altın mevduatı yaklaşık 3,6 trilyon TL büyüklüğe ulaştı.

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK İLK 10 İL

İstanbul, Türkiye’deki toplam altın mevduatının yaklaşık %35,5’ini tek başına sırtlayarak liderliğini korudu. İlk 10 ildeki birikimler şu şekilde gerçekleşti:

Sıra İl Altın Mevduatı (TL) 1 İstanbul 1 trilyon 467,23 milyar 2 Ankara 475,38 milyar 3 İzmir 245,70 milyar 4 Antalya 143,30 milyar 5 Bursa 128,89 milyar 6 Kocaeli 96,68 milyar 7 Konya 79,18 milyar 8 Adana 68,36 milyar 9 Mersin 66,20 milyar 10 Muğla 65,31 milyar

LİSTENİN DİĞER UCU: ALTINA EN AZ YATIRIM YAPANLAR

Toplam mevduat hacmi içinde altına en az pay ayıran iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıktı:

Ardahan: 1,839 milyar TL

Hakkari: 1,905 milyar TL

Kilis: 1,967 milyar TL

Bayburt: 2,035 milyar TL

RİZE ORANDA LİDER

En çarpıcı detayı ise miktar bazında değil, toplam mevduat içindeki pay bazında ortaya çıktı. Türkiye gazetesinin derlediği habere göre rakamsal büyüklükte İstanbul zirvede olsa da, parasının ne kadarını altına yatırdığına bakıldığında Rize Türkiye birincisi oldu:

Rize: Mevduatının %42,2’si altın hesaplarında (Her 100 liranın 42 lirası altında).

Malatya: %36,5

Çankırı: %36,5