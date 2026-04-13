Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor

Çin’in Jinxi kentinde bir kişi, hükümetin taşınma önerisini reddedince evi otoyol projesinin tam ortasında kaldı.

Yeni bir otoyol projesi kapsamında mülkünün satın alınması için yapılan teklifi kabul etmeyen Çinli bir adam, kendisini söz konusu otoyolun ortasında yaşıyor halde buldu.

Şanghay’ın güneybatısındaki Jinxi kasabasında yetkililerin birkaç yıl önce kapısını çalarak iki katlı evi ile üç mülkünü yüksek bir bedel karşılığında satın almak istemesi üzerine Huang Ping, daha iyi bir anlaşma elde edebileceği düşüncesiyle teklifi geri çevirdi.

"BİRAZ PİŞMANIM"

Ancak Huang’ın taleplerinin kabul edilmemesi üzerine yetkililer, projeyi onun mülkünü çevreleyecek şekilde sürdürdü. Bölgedeki diğer mülk sahiplerinin arazilerini devretmesinin ardından Huang, tamamlanmak üzere olan otoyolun ortasında kalan evinde yaşamaya devam etmek zorunda kaldı.

Huang Çinli gazetecilere, "Zamanı geri çevirebilseydim, sundukları yıkım koşullarını kabul ederdim... Şimdi büyük bir bahsi kaybetmiş gibi hissediyorum, biraz pişmanım." dedi.

Yerel halk ise Huang'ı Çin'deki “en güçlü çivi ev sahibi” olarak adlandırdı. "Çivi evler" olarak bilinen bu yapılar, Çin'de gelenek ve ilerleme arasındaki çatışmayı yansıtıyor.

11 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan yaşlı adama, ilk etapta 1,6 milyon yuan (220.700 dolar) ve iki farklı mülkten oluşan bir teklif sunuldu. Teklifin daha sonra üç mülke çıkarılmasına rağmen yaşlı adam, daha iyi bir anlaşma elde edeceği umuduyla teklifi kabul etmedi.

Otoyolun ortasında kalan evinden çıkmak için beton bir boru geçidini kullanmak zorunda kalan Huang, günlerinin büyük bölümünü Jinxi kasaba merkezinde geçiriyor. İnşaat faaliyetlerinin yarattığı yoğun gürültüden uzak durmayı tercih eden Huang, yalnızca işçilerin bölgeden ayrılmasının ardından akşam saatlerinde evine dönüyor.

OTOYOL TRAFİĞİ ENDİŞESİ ARTIYOR

Ancak otoyolun bahar aylarında trafiğe açılacak olması, endişelerini artırıyor. Evinin çatısı otoyolla aynı seviyede olduğu belirtilirken Huang, yoğun araç trafiğinin oluşturacağı gürültünün yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağından kaygı duyduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

